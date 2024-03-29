С 1 апреля растет стоимость оформления загранпаспортов: официально

С 1 апреля 2024 г. граждане Украины столкнутся с увеличением расходов на оформление документов, необходимых для международных путешествий. По официальному сообщению Государственной миграционной службы Украины, стоимость изготовления загранпаспорта вырастет. Такое решение принято в связи с повышением цен на бланки выпускаемых Государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина" паспортов.

В Украине с 1 апреля подорожает оформление загранпаспорта

С 1 апреля 2024 года ГП "Полиграфический комбинат "Украина" изменяет стоимость бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу. В этой связи растет и общая стоимость оформления этого документа", — отмечают в ГТСУ.

С начала апреля стоимость оформления паспорта для выезда за границу в течение семи рабочих дней повышается до 1598 гривен. В эту сумму включены 992 гривны за административные услуги и 606 гривен за стоимость бланка. Для тех, кто выберет оформление документа в течение двадцати рабочих дней, цена составит 958 гривен, где 352 гривны приходится на административную стоимость, а остальные – на бланк.

Важно, что указанные изменения не коснутся граждан, которые успели оплатить административные услуги и предоставить необходимые документы до конца марта 2024 года. Они смогут воспользоваться услугами по старым тарифам. Однако если оплата была произведена до указанного срока, но документы еще не были поданы, гражданам придется доплатить разницу по новым стандартам ценообразования.

Напомним, что оформление этого документа в Украине для себя и своего ребенка требует внимания к деталям, но при правильном подходе процесс может быть легким и понятным. "Комментарии" рассказали, как оформить загранпаспорт.