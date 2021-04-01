С 1 апреля для части украинцев повысили пенсионный возраст: кого коснется

С 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для женщин повышается до 60 лет — это последнее увеличение возраста, которое произошло в рамках изменений, принятых в 2011 году в Украине, передает "Экономическая правда".

Пенсионный возраст в Украине - фото: Слово и Дело

Согласно статье 26 закона об обязательном общегосударственном пенсионном страховании, сегодня, 1 апреля, произойдет последний этап пересмотра принципов выхода на пенсию по возрасту при наличии соответствующего стажа.

По информации Пенсионного фонда, женщины, которые родились в период с 1 октября 1960 до 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижению возраста 59 лет 6 месяцев. А представительницы женского пола, родившиеся после 1 апреля 1961 года, могут рассчитывать на пенсию, достигнув возраста 60 лет в 2021 году.

Напомним, что глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что сейчас проходит индексация пенсий для восьми миллионов украинцев, а политика повышения пенсий будет продолжаться. По словам премьер-министра, чтобы пенсионные выплаты выросли в два-три раза, требуется кардинально другой подход, в первую очередь накопительная пенсионная система. Эксперты высказывают пессимистические ожидания по поводу накопительной пенсионной системы в Украине. Пессимизм этот основан на опыте наших соседей по реализации накопительной пенсионной системы. Проблема в том, что в слабых экономиках (как у нас) накопить можно, а вот сохранить — нельзя. И если вы берете ответственность собирать деньги с людей, которые не смогут ими воспользоваться раньше, чем через 35 лет страхового стажа, где гарантии, что эти деньги не превратятся в ничто.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Украине в июле и в декабре проведут перерасчет прожиточного минимума, вследствие чего минимальные пенсионные выплаты вырастут на 165 гривен, а максимальные — на 1650 гривен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!