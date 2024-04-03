Рынок новых авто: преимущества украинцев в марте 2024

В марте 2024 года украинский рынок новых легковых автомобилей обнаружил смещение в моторных предпочтениях, подтверждая общие тренды. По информации Укравтопрома, автомобили с традиционными двигателями остаются на позициях лидеров, охватывая 72,5% рынка, что на 2,5 процентных пункта больше, чем в предыдущем году.

Бензин против электричества: кто выиграл мартовскую гонку вкусов

Значительную часть продаж составляют бензиновые автомобили, хотя их доля снизилась на 3,5 процентных пункта по сравнению с прошлым годом, составив 45,5% всех мартовских продаж. В то же время наблюдается заметный рост популярности дизельных авто, доля которых выросла на 6 процентных пунктов, достигнув 27%.

Значительные изменения затронули и сегмент электромобилей, доля которых увеличилась с 11% до 13,5%, в то же время доля гибридных автомобилей снизилась до той же отметки — 13,5%. Автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) оставили за собой лишь 0,5% рынка, показав понижение по сравнению с 1% в марте прошлого года.

В сегменте бензиновых автомобилей лидерские позиции удерживает RENAULT Duster, также оказавшийся на вершине среди дизельных авто. В категории электромобилей лидировал Volkswagen ID.4, в то время как среди гибридных авто наибольшей популярностью пользовался Toyota RAV-4. HYUNDAI Tucson стал самым продаваемым автомобилем из ГБО.

Эти данные не только отражают текущие предпочтения украинских автомобилистов, но и указывают на более широкие тенденции в автомобильной индустрии страны.

Напомним, что в марте 2024 года украинский автомобильный рынок подтвердил свою стабильную тенденцию к преимуществу практичности и комфорта. По данным Укравтопрома, кроссовер RENAULT Duster вновь занял лидирующие позиции, продемонстрировав высокий спрос среди украинцев с 920 проданными единицами.