Рынок авто Украины: китайские марки лидируют в продажах

В феврале этого года украинский автомобильный рынок свидетельствовал о растущей тенденции к приобретению автомобилей китайского производства. По данным аналитического агентства "Укравтопром", общий объем продаж легковых автомобилей из Китая составил примерно 1,4 тысячи единиц, демонстрируя значительный рост популярности этих транспортных средств среди украинских потребителей.

Украинцы стали чаще покупать авто из Китая

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на китайские автомобили увеличился на 73%. Из этого количества новых автомобилей было реализовано 1005 единиц, что на 118% больше чем в феврале прошлого года, а подержанных — 389 единиц, что также свидетельствует о росте на 13%.

На рынке новых легковых автомобилей автомобили китайского производства заняли 18% от общего объема продаж в феврале, тогда как в сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, их доля составила 2%. Одним из ключевых факторов, способствовавших этому росту, стало большое количество электромобилей среди импортируемых из Китая авто, что составляет 86% от общего количества.

Среди новых легковых автомобилей китайского происхождения наибольшей популярностью пользовались такие модели как Volkswagen ID.4, возглавивший рейтинг с 257 проданными единицами, BYD Song Plus с показателем в 110 единиц, а также Honda eNS1, Nissan Ariya и Honda M-NV, продажи которых также были значительными. В сегменте б/у автомобилей лидерство также удерживает Volkswagen ID.4 со 120 единицами, за ним следуют Nissan Ariya, Honda eNS1, Toyota BZ4X и BYD Song Plus.

Ранее "Комментарии" писали, что в феврале этого года рынок новых легковых автомобилей в Украине обнаружил интересные тенденции и предпочтения среди потребителей. Влияние культурных, экономических и региональных особенностей ощутимо на выборе автомобилей, ставших бестселлерами на крупнейших региональных рынках. Основную долю продаж обеспечили Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области, формируя 64% общего объема продаж в стране.