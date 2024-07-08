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Рыбак в Таиланде поймал карпа рекордных размеров

Рыбак поймал тяжелейшего сиамского карпа в мире. Рекордную по весу рыбу мужчина вытащил в Таиланде.

8 июля 2024, 17:10
Автор:
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Slava Kot
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Британский рыбак Джон Харви поймал в Таиланде рекордного по весу и размерам сиамского карпа, также называемого гигантским барбусом. Мужчине понадобилось 80 минут, чтобы вытащить 105-килограммовую рыбу из воды.

Рыбак в Таиланде поймал карпа рекордных размеров

Рыбак поймал самого большого карпа. Фото из открытых источников

42-летний Джон Харви 10 лет живет в Таиланде, и в свободное время любит рыбачить. Самая большая рыба, которую он поймал, весила 45 килограмм, однако недавно Харви поймал карпа вдвое большего по массе.

"Только рыба попала на приманку, я понял, что это будет большая рыба. Настоящей сложностью был вес карпа. Я нервничал, потому что не хотел совершить ошибку", — рассказал Харви.

Битва рыбака с карпом длилась 80 минут. Харви рассказал, что фото гигантского барбуса не передает всех эмоций, ведь карп был настолько огромен, что его было сложно поднять для снимков.

Как указывают эксперты, сиамский карп пойманный Джоном Харви в Таиланде стал рекордсменом — его вес достиг 105 килограммов. По этому показателю он превосходит предыдущий рекорд на 4,5 кг. Сам рыбак рассказал, что отпраздновал свой рекордный улов в баре, где купил всем выпивку.

"Быть мировым рекордсменом — это единственная претензия на славу, которую я когда-нибудь буду иметь — я показываю всем фотографии рыбы с тех пор, как я ее поймал", — сказал Харви.

Сиамский карп распространен в Камбодже, Лаосе, Таиланде и Вьетнаме. В Красном списке МСОП сиамский карп находится в статусе рыбы, находящейся под угрозой исчезновения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что итальянский рыбак установил мировой рекорд, когда поймал гигантского сома.

Также "Комментарии" писали о самой большой рыбе на планете. Она поражает своими огромными размерами.



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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/world-biggest-carp-caught-siamese-18673416
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