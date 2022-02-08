Ryanair приостановила продажу всех билетов на рейсы из двух украинских аэропортов: почему отменили полеты

Лоукост-авиакомпания Ryanair приостановила продажу всех билетов на рейсы из Харькова и Херсона. При этом из других городов билеты продаются, как обычно. Об этом сообщили на сайте "avianews", передает портал "Комментарии".

Ryanair приостановила продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона. Фото из открытых источников

При попытке покупки билетов на официальном сайте компании указывается информация, что у этих городов нет доступных рейсов. Ранее в Ryanair планировали оставить шесть рейсов из Харькова: в Будапешт, Бергамо, Вильнюс, Краков, Познань и Варшаву. А из Херсона должны были быть рейсы в Вену, Краков и Варшаву.

Пока причины прекращения продажи билетов неизвестны. Ранее в условиях пандемии лоукостер неоднократно менял расписание полетов в Украину. В частности, происходила отмена или просто переносили вылеты. Однако впервые продажа билетов была остановлена на все рейсы из двух украинских городов сразу.

Глава компании Ryanair Майкл О'Лири заявлял на прошлой неделе журналистам Reuters о том, что лоукостер готов ввезти в Украину до 20 самолетов, но при условии, что не произойдет нападение России.

Напомним, аэропорт Харькова находится в 40 км от границы России, а аэропорт Херсона — 90 км от Крымского полуострова.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в США четырем белорусским чиновникам предъявлены обвинения в пиратстве самолетов за перенаправление рейса Ryanair в мае прошлого года с целью ареста белорусского журналиста Романа Протасевича и его девушки, которые были на борту. Поэтому Беларусь столкнулась с волной санкций, включая запрет на поездки и замораживание активов со стороны Соединенных Штатов, Европейского Союза, Великобритании и Канады через перенаправленный рейс.

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