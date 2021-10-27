Руководство Национальной антидопинговой организации подало в отставку: стала известна причина

В Министерстве сразу отреагировали на нарушение, фото пресс-службы Министерства

Сотрудники Национальной антидопинговой организации Украины нарушили международный стандарт тестирования по данным Всемирного антидопингового агентства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

По словам министра Вадима Гутцайта, 27 октября стали известны результаты расследования, проводимого Всемирным агентством. Руководитель украинской организации Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек написали заявления о том, что они уходят в отставку.

На эти должности будут согласованы новые кандидаты. В Министерстве молодежи отметили четкую позицию и недопустимость употребления допинга спортсменами. Ведь правила должны быть одни для всех. Вадим Гутцайт подчеркнул, что за нарушение будут наказываться жестко.

Известно, что Всемирное антидопинговое агентство проводило расследование того, скрывают ли в Федерации легкой атлетики Украины использование допинга. Также международные представители определяли, были ли в Национальном антидопинговом центре случаи, когда пробы у спортсменов изымались после преждевременного предупреждения.

По информации Всемирного агентства, доказательств наличия систематического утаивания использования допинга у ФЛАУ нет, однако есть потенциальные доказательства, что один человек торговал эритропоэтином. Личность продавца не называют.



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