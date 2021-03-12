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Руководитель "Украэроруха" решил заблокировать международное авиасообщение с Буковелем

Аэродром может потерять возможность принимать международные рейсы

сегодня, 16:23
Автор:

Лиза Снисар

ГП "Украэрорух" планирует лишить аэродром Ивано-Франковска диспетчерского обслуживания. Соответствующее решение было принято ещё в 2020 году, документ о чем подписал лично и.о. директора предприятия Андрей Ярмак.

Руководитель "Украэроруха" решил заблокировать международное авиасообщение с Буковелем

ГП «Украэрорух» планирует лишить аэродром Ивано-Франковска диспетчерского обслуживания - фото из открытых источников

 

С требованием не допустить "уничтожения воздушных ворот Ивано-Франковска" выступил коллектив Ивано-Франковской службы обслуживания воздушного движения ГП "Украэрорух" и обратился к Верховной Раде. 

 

В соответствующем заявлении отмечается, что Ярмак принял решение отказаться от диспетчерского обслуживания аэродрома Ивано-Франковска, заменив его на полетно-информационное обслуживание (AFIS). Таким образом аэродром потеряет возможность принимать международные рейсы.

 

"Ещё ни на одном аэродроме Украины, где отсутствует управление воздушного движения, нет регулярных внутренних и международных рейсов. Ни одна иностранная авиакомпания не будет выполнять рейсы на такие аэродромы", — говорится в заявлении.

 

Решения Ярмака коллектив Ивано-Франковской службы обслуживания воздушного движения ГП "Украэрорух" называет необоснованным. 

 

Становится странным, почему к перечню аэродромов с низкой интенсивностью отнесён Ивано-Франковск, на котором регулярно выполняются внутренние и международные рейсы, и который даже во время пандемии коронавируса вошёл в топ-10 летающий аэродромов Украины. 

 

Программа "Буковель зима-лето" с каждым годом увеличивает пассажиропоток на аэродроме Ивано-Франковска, благодаря постоянным фестивалями и множеству туристических программ, поясняют авторы обращения и подчеркивают, что решение Ярмака лишит регион возможности дальнейшего развития туризма и привлечения инвестиций. 

 

В заявлении коллектив Ивано-Франковской службы обслуживания воздушного движения ГП "Украэрорух"  призывает не допустить уничтожения авиасообщения на Прикарпатье. 


Руководитель ”Украэроруха” решил заблокировать международное авиасообщение с Буковелем - фото 2
Руководитель ”Украэроруха” решил заблокировать международное авиасообщение с Буковелем - фото 3


Стоит отметить, что ранее Ярмак принял решение лишить диспетчерского обслуживания и Черновицкий аэропорт. Все его диспетчера подлежат увольнению. https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/cherniveckiy-aeroport-zalishaetsya-bez-dispetcheriv-chi-zmozhe-povnocinno-pracyuvati-letovische-69825 Местная власть потребовала от КМУ не допустить этого, ведь город утратит возможность принимать и отправлять самолеты.

 

Напомним, что под руководством Ярмака в "Украэрорухе" случился глубокий  финансовый кризис. Убытки предприятия превысили 1 млрд грн, https://statewatch.org.ua/publications/mil-iard-zbytkiv-otrymav-ukraerorukh-za-nepovnyy-2020-rik/ доходы сократились на 58%, а транспортный потенциал был реализован всего на 30%.  Ярмак сам признаёт провал , https://ukranews.com/news/762228-dohody-ukraeroruha-sokratilis-na-58-v-2020-godu отказываясь при этом снижать себе заработную плату. Напротив, на фоне усугубляющегося кризиса он поднял свои заработки с 131 тыс грн в месяц до 210 тыс.грн.  Его помошница Оксана Ожигова за два месяца также задекларировала почти  100 тыс грн зарплаты. Персонал ГП, тем временем, был переведён на 0,5 ставки, а зарплатной фонд рядовых сотрудников предприятия Ярмак урезал в два раза.

 


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