Руководитель "Украэроруха" решил заблокировать международное авиасообщение с Буковелем

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Лиза Снисар
ГП "Украэрорух" планирует лишить аэродром
Ивано-Франковска диспетчерского обслуживания. Соответствующее решение было
принято ещё в 2020 году, документ о чем подписал лично и.о. директора
предприятия Андрей Ярмак.
ГП «Украэрорух» планирует лишить аэродром Ивано-Франковска диспетчерского обслуживания - фото из открытых источников
С требованием не допустить "уничтожения воздушных
ворот Ивано-Франковска" выступил коллектив Ивано-Франковской службы
обслуживания воздушного движения ГП "Украэрорух" и обратился к
Верховной Раде.
В соответствующем заявлении отмечается, что Ярмак принял
решение отказаться от диспетчерского обслуживания аэродрома Ивано-Франковска,
заменив его на полетно-информационное обслуживание (AFIS). Таким образом
аэродром потеряет возможность принимать международные рейсы.
Решения Ярмака коллектив Ивано-Франковской службы
обслуживания воздушного движения ГП "Украэрорух" называет
необоснованным.
Становится странным, почему к перечню аэродромов с низкой
интенсивностью отнесён Ивано-Франковск, на котором регулярно выполняются
внутренние и международные рейсы, и который даже во время пандемии коронавируса
вошёл в топ-10 летающий аэродромов Украины.
Программа "Буковель зима-лето" с каждым годом
увеличивает пассажиропоток на аэродроме Ивано-Франковска, благодаря постоянным
фестивалями и множеству туристических программ, поясняют авторы обращения и
подчеркивают, что решение Ярмака лишит регион возможности дальнейшего развития
туризма и привлечения инвестиций.
В заявлении коллектив Ивано-Франковской службы обслуживания воздушного движения ГП "Украэрорух" призывает не допустить уничтожения авиасообщения на Прикарпатье.
Стоит отметить, что ранее Ярмак принял решение лишить
диспетчерского обслуживания и Черновицкий аэропорт. Все его диспетчера подлежат
увольнению. https://acc.cv.ua/news/cherniv
Напомним, что под руководством Ярмака в
"Украэрорухе" случился глубокий финансовый кризис. Убытки
предприятия превысили 1 млрд грн, https://statewatch.org.ua/publ
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