Руководитель "Украэроруха" решил заблокировать международное авиасообщение с Буковелем

ГП "Украэрорух" планирует лишить аэродром Ивано-Франковска диспетчерского обслуживания. Соответствующее решение было принято ещё в 2020 году, документ о чем подписал лично и.о. директора предприятия Андрей Ярмак.

ГП «Украэрорух» планирует лишить аэродром Ивано-Франковска диспетчерского обслуживания - фото из открытых источников

С требованием не допустить "уничтожения воздушных ворот Ивано-Франковска" выступил коллектив Ивано-Франковской службы обслуживания воздушного движения ГП "Украэрорух" и обратился к Верховной Раде.

В соответствующем заявлении отмечается, что Ярмак принял решение отказаться от диспетчерского обслуживания аэродрома Ивано-Франковска, заменив его на полетно-информационное обслуживание (AFIS). Таким образом аэродром потеряет возможность принимать международные рейсы.

"Ещё ни на одном аэродроме Украины, где отсутствует управление воздушного движения, нет регулярных внутренних и международных рейсов. Ни одна иностранная авиакомпания не будет выполнять рейсы на такие аэродромы", — говорится в заявлении.

Решения Ярмака коллектив Ивано-Франковской службы обслуживания воздушного движения ГП "Украэрорух" называет необоснованным.

Становится странным, почему к перечню аэродромов с низкой интенсивностью отнесён Ивано-Франковск, на котором регулярно выполняются внутренние и международные рейсы, и который даже во время пандемии коронавируса вошёл в топ-10 летающий аэродромов Украины.

Программа "Буковель зима-лето" с каждым годом увеличивает пассажиропоток на аэродроме Ивано-Франковска, благодаря постоянным фестивалями и множеству туристических программ, поясняют авторы обращения и подчеркивают, что решение Ярмака лишит регион возможности дальнейшего развития туризма и привлечения инвестиций.

В заявлении коллектив Ивано-Франковской службы обслуживания воздушного движения ГП "Украэрорух" призывает не допустить уничтожения авиасообщения на Прикарпатье.









Стоит отметить, что ранее Ярмак принял решение лишить диспетчерского обслуживания и Черновицкий аэропорт. Все его диспетчера подлежат увольнению. https://acc.cv.ua/news/cherniv tsi/cherniveckiy-aeroport- zalishaetsya-bez-dispetcheriv- chi-zmozhe-povnocinno- pracyuvati-letovische-69825 Местная власть потребовала от КМУ не допустить этого, ведь город утратит возможность принимать и отправлять самолеты.