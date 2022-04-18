Розыск пропавших граждан в период войны: в Украине создают новое ведомство

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14 апреля народные депутаты приняли закон "О внесении изменений в Закон Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести" №7244. Согласно новому закону, переданному на подпись президенту, изменены некоторые формулировки, расширен круг лиц, которые могут подавать запрос на розыск пропавшего лица.

Лицо приобретает статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах, с момента внесения о нем сведений, содержащихся в заявлении о факте исчезновения, в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Реестр при Министерстве внутренних дел Украины будет наполнять государственное предприятие, принадлежащее к сфере управления МВД, ранее держателем реестра была специальная комиссия по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах и Минюст. Это госпредприятие обеспечивает программное обеспечение реестра и защиту базы данных.

В Украине будет создан пост Уполномоченного по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, вместо Комиссии. Также будет создан Секретариат Уполномоченного.

Уполномоченный по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах как должностное лицо должно выполнять определенные функции, среди них:

— координация всех ведомств и органов, международных организаций, вовлеченных в розыск пропавших без вести, предоставление им рекомендаций.

— образование по согласованию с правоохранителями поисковых групп (гуманитарных миссий), деятельность которых направлена на поиск лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, их останков, розыск и фиксацию мест захоронения таких лиц, проведение изъятия тел (останков) умерших (погибших) лиц и вывоз их останков на всей территории Украины.

— содействие возврату останков и личных вещей лица, пропавшего без вести, ее родственникам; информирование их о ходе поисков;

— привлечение международных миссий и организаций к этим работам на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

— осуществляет мониторинг выполнения мероприятий по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и вправе истребовать у соответствующего территориального органа Национальной милиции Украины информацию о результатах выполнения таких мероприятий.

Законом предусматривается административная ответственность за непредоставление Уполномоченному ответа на запросы к местным властям о получении информации о розыске пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Согласно закону старый перечень правоохранительных органов, уполномоченных на учет и/или розыск лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, исключен.

В Украине действует по номеру 0 894 201 867 круглосуточная горячая линия для родственников погибших или пропавших в результате военной агрессии РФ.

Как сообщал портал "Комментарии", создадут реестр геномной информации украинцев.

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