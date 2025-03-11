Роуминговый "безвиз" для Украины: правительство приняло важное решение

Правительство сделало очередной шаг к роуминговому "безвизу" с ЕС. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров 11 марта. Это позволит гражданам оставаться на связи с родными за границей без значительных финансовых затрат и укрепит интеграцию Украины в европейское цифровое пространство.

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что решение приближает Украину к европейским стандартам связи и способствует единству украинского народа. Он также подчеркнул, что в рамках секторальной интеграции Украина уже получила несколько "безвизов" – торговый, транспортный, энергетический, таможенный и цифровой. Следующим шагом станет промышленный "безвиз".

"Максимально быстро прошли путь от подачи заявки на членство в ЕС до открытия предвступительных переговоров. Дальше будем двигаться также активно", — отметил Премьер-министр.

Роуминговый "безвиз" позволит украинцам пользоваться мобильной связью в Европе без дополнительных наценок, что особенно важно для временно пребывающих за границей из-за войны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что компания Vodafone представила новую линейку тарифов GigaCombo, объединяющую мобильную связь, домашний интернет и телевидение. Это позволяет пользователям получать все три услуги в пределах одного тарифного плана и оплачивать их единым счетом.

Кроме того, пользователи популярного мобильного оператора Vodafone сообщают о проблемах с интернетом во время отключений электроэнергии, а также жалуются на повышение стоимости услуг с начала января 2025 года. В компании подтвердили наличие таких затруднений и объяснили их причины.