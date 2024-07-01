Россию снова не внесли в "черный" список: кто удивил своим решением

Приостановление членства РФ в FATF остается в силе, однако в "черный" список Россию снова не внесли. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, ссылаясь на официальную информацию FATF по результатам Пленарного заседания, которое состоялось с 23 по 28 июня 2024 года в Сингапуре.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

FATF также приняла заявление, в котором предупредила все страны об усилении финансовых связей Северной Кореи с международной финансовой системой и напомнила о серьезных угрозах, которые это создает для финансирования распространения оружия массового уничтожения. FATF подчеркнула необходимость жесткого применения целевых финансовых санкций против Северной Кореи и прекращения любых корреспондентских отношений с банками КНДР.

"Мы ожидали более решительных действий от FATF в связи с многочисленными доказательствами нарушений со стороны России. Хотя я приветствую решение о продлении приостановления членства РФ, все еще не хватает надлежащей реакции — включения в черный список", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он добавил, FATF, которая отвечает за безопасность глобальной финансовой системы, должна придерживаться своего мандата и прямо назвать страну, которая увеличила свои финансовые связи с Северной Кореей, нарушая Резолюции Совета Безопасности ООН. Доказательств такого сотрудничества достаточно.

"Отсутствие более жестких ограничительных мер против России играет в пользу Кремля, позволяя ему и потенциально другим злоумышленникам и дальше подрывать международную систему", — отметил Сергей Марченко.

Отметим, Минфин и Государственная служба финансового мониторинга призвали Группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внести Россию в "черный" список на ближайшем пленарном заседании, которое начнется 23 июня.

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