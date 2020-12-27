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Российскую блогершу не пустили в Украину: детали инцидента

Блогершу отправили обратным рейсом домой

сегодня, 11:15
Автор:

Светлана Шкурупий

В субботу, 26 декабря, сотрудники пограничной службы Украины не пустили на территорию нашей страны блогершу из России Оксану Качеву. 

Российскую блогершу не пустили в Украину: детали инцидента

российской блогерше запретили въезд в Украину / фото: Госпогранслужба

Известно, что девушка прилетела в международный аэропорт "Киев" из Турции и во время оформления пассажиров авиарейса, пограничники остановили ее и выяснили, что она нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым. 

Согласно информации 24tv, российскую блогершу зовут Оксана Качева. Девушке запретили въезд на территорию Украины на три года и отправили ее обратным рейсом домой.

Известно, что с 2014 года Служба безопасности Украины (СБУ) Украины запретила въезд на территорию нашего государства 3643 гражданам России. Одной из причин недопуска является то, что россияне посещают оккупированный Крым с территории своего государства. Таким образом, они нарушают условия пересечения государственной украинской границы. Чтобы избежать подобных проблем, следует заезжать на территорию Крыма через Херсонскую область.

Напомним, в начале декабря въезд в Украину на три года запретили и российскому рок-музыканту Петру Мамонову, а также его супруге, которые прибыли в аэропорт "Борисполь" на самолете из Турции. Пограничники объяснили, что музыкант незаконно посещал территорию аннексированного Крыма и проводил там концерты. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ноябре 2020 года пограничники не впустили в Украину 48-летнего российского актера, звезду сериалов "Анна Каренина" и "Тест на беременность" Кирилла Гребенщикова. Было установлено, что актер посещал аннексированный Крым и направлялся в Украину с целью участия в телепроекте.  Но ему запретили въезд на три года и отправили самолетом в Беларусь.


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Источник: https://novyny.24tv.ua/ru/rossijskoj-blogerke-oksane-kachevoj-novosti-rossii-i-ukrainy_n1496347
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