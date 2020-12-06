Известному рок-музыканту запретили въезд в Украину

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Светлана Шкурупий
В столичном аэропорту "Борисполь" пограничниками был остановлен известный российский рок-музыкант Петр Мамонов и его супруга. Им не разрешили пересечь границу из-за посещения территории аннексированного Крима.
Петр Мамонов / Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Отметим, что 69-летний музыкант, известный по группе "Звуки Му" направлялся в Украину вместе с женой из Турции с частной целью. Но пограничники установили, что Петр Мамонов незаконно посещал территорию аннексированного Крыма и давал там свои концерты. В связи с этой информацией, ему и его супруге был запрещен въезд на территорию нашей страны на три года.
Рок-музыкант и его благоверная обратным авиарейсом вылетели из страны.
Напомним, в ноябре 2020 года украинские пограничники не впустили в Украину 48-летнего российского актера, звезду сериалов "Анна Каренина" и "Тест на беременность" Кирилла Гребенщикова. Было установлено, что актер посещал аннексированный Крым и направлялся в Украину с целью участия в телепроекте. Но ему запретили въезд на три года и отправили самолетом в Беларусь.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в августе 2020 года известная российская певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) собиралась посетить территорию Украины с частным визитом, но была остановлена пограничниками во время оформления документов. Выяснилось, что певица неоднократно посещала оккупированный Крым, нарушив тем самым законодательство нашей страны. Глюкоза путалась в своих показаниях, уверяв, что последний раз была на полуострове в 2013 году. Ей запретили въезд на три года и отправили обратным авиарейсом в Минск.
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Василь
сегодня, 14:18
Медведчук недавно посещал Крым. Давайте и ему запретим въезд в Украину и отправим его в Россию.
OBZ
сегодня, 13:57
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////////// В Кишиневе проходит акция протеста. Выйти на улицу призвала избранный президент Майя Санду..........KOLONII A ETO 190=STO STRAN DOLSHNU ISPOVEDOVAT'' 2=DVA KURSA===ETO BRIUSSEL''SKII VSEOB''EDINIAIUSHII VSERAZVIVAIUSHII GUMANISTICHESKII ANTIDESTRUKTIVISTKII ISTINNO DEMOKRATICHESKII VEKTOR A TAKSHE NEOBXODIMO OPIRAT''SIA NA PARADIGMU OSVOBOSHDENIIA OT VLIIANIIA VSEX =POLITSENTRICHNUX IMPERII=.......BRIUSSEL''SKOGO DEMOKRATICHESKOGO PROGRESSA NE SUSHESTVUET===ON===GUMANISTICHESKII VSEPLANETARNUI PROGRESS NIVELIROVAN FASHUSTKIMI GEGEMONISTICHESKIMI ZAXVATNICHESKIMI PRAVIASHIMI KRUGAMI MOSKVU PEKINA DELI BERLINA PARISHA LONDONA I VASHUNGTONA.........VOT TAKOI MRACHNUI MNOGOPOLIARNUI SATANINSKII REAL SUSHNOSTNO NE IZMENIVSHUISIA ZA 2000 LET OT KAZNI XRISTOVA===SAMOGO DOBROGO CHELOVEKA===PRARODITELIA STANOVLENIIA DOBROGO ZEMNOGO NARODA===CHELOVEKA........NE XOTIAT EGOISTU===PUTIN TRAMP TSZUN''PIN MERKEL'' MAKRON DSHONSON SOZDAVAT'' EDINOE DOBROE CHELOVECHESTVO LIKVIDIROVAVSHEE POLITICHESKUIU EKONOMICHESKUIU KUL''TURNUIU RELIGIOZNUIU MILITARISTICHESKUIU TERRITORIAL''NUIU I NATSUONAL''NUIU PROBLEMATIKU........NIKTO NE XOCHET DASHE OB''EDINIT'' XRISTIAN ZADEISTVUIA RELIGIIU VOOBSHE KAK =OPIUM DLIA BEDNUX= OBIAZANNUX POTERPET'' =NEMNOGO= DO SAMOGO KONTSA FIZICHESKOGO SUSHESTVOVANIIA ETO ZEMNOE BUTIE NAPOLNENNOE STRAXOM BESPRAVIEM BEDNOST''IU VRASSHDOI VOINOI I NASUIL''STVENNOI SMERT''IU........ESLI VU PROSHULI DO STAROSTI I VAS NE UBILI TO ETO NE NORMA A VEZENIE A RAN''SHE LIUDI 500 1000 LET NAZAD VOOBSHE NE DOSHUVALI DO STAROSTI POGIBAIA OT BOLEZNEI VOIN I BUTOVOGO NASILIIA.........=========MOLDAVSKII UKRAINSKII BELORUSSKII ROSSIISKII NARODU===OB''EDINIAITES'' NA MENTAL''NOM PROGRESSIVNOM DEMOKRATICHESKOM NEZAVISIMOM UROVNE PROTIV PUTINA MERKEL'' MAKRONA TRAMPA =PRONIZUVAIUSHIX = VAS IMPERIALIZMOM KOLONIALIZMOM OLIGARXIZMOM KORRUPTSUEI AVTORITARIZMOM SEPARATIZMOM TERRORIZMOM NATSUONAL=SHOVINIZMOM KOMUNIZMOM PREVRATIVSHUX SLAVIANSKII REGION V OTSTOINOE VUROSHDAIUSHEESIA BOLOTO.........KIEV===ETO BESTSENNUI BRILIANT===ANTIIMPERIALISTICHESKAIA REGIONAL''NAIA STOLITSA SLAVIANSKOGIO MIRA TSENIASHEGO BUDUSHIE BRIUSSEL''SKIE NADGOSUDARSTVENNUE UPRAVLENCHESKIE ISTINNO DEMOKRATICHESKIE GLOBAL''NUE IDEALU........VU CHITAETE SEICHAS O NASTOIASHEM DEMOKRATICHESKOM SOVERSHENSTVOVANII CHELOVECHESTVA A PUTIN =GONIT POLIT=PURGU= RASCHITANNUIU NA PERIOD PRESTUPNOI SHUZNI I VLASTI PUTINISTICHESKOGO RASHUSTKOGO FIURERA.........=========OB''EDINIAITES'' SLAVIANE VOKRUG GORODA KIEVA===VASHEI ISTINNOI DOBROI STOLITSU........DOSTOINUI PREKRASNUI SKROMNUI NEVELICHESTVENNUI NEVUSOKOMERNUI KIEV===DUSHA I SERDTSE SLAVIANSKOGO MIRA USTREMLENNOGO K STANOVLENIIU ISTINNOI BRIUSSEL''SKOI DEMOKRATII===GUMANISTICHESKOI..........
OBZ
сегодня, 13:56
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////////////// Сегодня проходит второй тур выборов мэра Кривого Рога...........============UKRAINTSU===VU DOLSHNU IZBIRAT'' APOLITICHNOGO MERA GORODA I OBLASTI ISPOLNIAIUSHEGO EKONOMICHESKIE PRIKAZU GLAVU PRAVIASHEI PARTII A TAKSHE SILOVUE PRIKAZU POSLE RESHENIIA SUDA BESPARTIINOGO PREZIDENTA GLAVNOKOMANDUIUSHEGO SILOVUMI STRUKTURAMI.......PROBUV MAKSIMUM 2=DVA SROKA 10=AT'' LET NA MERSKOM POSTU ETOT CHELOVEK MOSHET NACHAT'' POLITICHESKUIU KAR''ERU VSTUPIV V LIUBUIU IZ KIEVSKIX TSENTRAL''NUX PARTII UPRAVLIAIUSHIX I KONTROLIRUIUSHIX VSE REGIONU UKRAINU........VSE MESTNUE POLITICHESKIE VUBORU I PARLAMENTU DOLSHNU UITI V PROSHLOE.......POSMOTRITE NA ISPANIIU===TAM DAVNO DOLSHNU BULI REALIZOVAT'' VUSHEPREDLOSHENNOE DLIA POLITIKO=EKONOMICHESKOGO UKREPLENIIA ISPANSKOGO KOROLEVSTVA.......Порт под Одессой продолжает бить рекорды........V UKRAINE NICHEGO PROGRESSIVNOGO =DLIA NARODA= NE PROISXODIT.......V UKRAINE OLIGARXI RAZOV''IUT PORTU I POSTAVIAT TUSIACHI PREDPRIIATII A UKRAINTSU===IZBIRATEL''NOE DEM=BOL''SHUNSTVO OSTANUTSIA BESPRAVNUMI I SAMUM NIZKOOPLATNUM KREPOSTNUM SKOTOM VUSHUVAIUSHIM NA 200=300 EVRO=DOLLAROV V MESIATS........SDELAITE TAKUIU ZARPLATU V USA V BRITANII V GERMANII =LIUDIAM= TAK ETI LIUDI USTROIAT SAMUE BESPOSHADNUE REVOLIUTSUI V ZAPADNOM MIRE TREBUIA DOSTOINUX USLOVII DLIA =SUSHESTVOVANIIA=......A V POST=REVOLIUTSUONNOI RABSKOI OLIGARXICHESKOI UKRAINE VSE TIXO I STABIL''NO===OLIGARXI POSADILI NA TRON OCHEREDNUIU SVOIU KUKLU===PREZIDENTA ZELENSKOGO OTSTAIVAIUSHEGO INTERESU 100=SOTNI BOGACHEI =IDUSHIX= V RUSLE KOLONIAL''NOI DOKTRINU DIKTUEMOI PUTINUM MERKEL'' MAKRONOM I TRAMPOM................Новый конфликт между Украиной и Венгрией. Что искала СБУ в Закарпатье?..........PROIZOSHLO VOPIIUSHEE===NATO FAKTICHESKI PODDERSHAL FASHUSTKUIU DIKTATORSKUIU NATSU=SHOVINISTICHESKUU ORBANOVSKUIU PRESTUPNUIU VENGRIIU OTLICHAIUSHUIUSIA OT PRESTUPNOI PUTINSKOI ROSSII LISH'' =MASSHTABAMI PRESTUPLENII=.........=========UKRAINTSU===VNIMATEL''NO SMOTRITE CHTO PROISXODIT===PUTIN MERKEL'' MAKRON IMPERSKI ZAXVATNICHESKI OLIGARXICHESKI SRASHENU I POSMOTRITE VO CHTO PRAVRASHEN SLAVIANSKII MIR===V KROVOTOCHASHUIU KLOAKU VONIAIUSHUIU DER''MOM NISHETU BESPRAVIIA VRASHDU VOINU I NASIL''STVENNOI SMERTI........NE VER''TE DESHEVOI EVRO I PUTINSKOI PROPAGANDE===NATO FAKTICHESKI RASKOLOT I BREXIT DOKAZUVAET ETO......TAKSHE EKSPERIMENT EVRO=OB''EDINENIIA STRAN NA PROGRESSIVNOI RAVNOPRAVNOI DEMOKRATICHESKOI OSNOVE POTERPEL POLNUI KRAX.......SOVREMENNUE VUSOKOTEXNOLOGICHESKIE NATSUSTU GERMANII I FRANTSUI PORABOTILI BOL''SHUNSTVO STRAN EVROSOIUZA SOZDAV BERLINSKUIU VUSOKOMERNUIU UPRAVLENCHESKUIU GEGEMONIIU.........USA I BRITANIIA TAKSHE BOL''NU IMPERIALISTICHESKIM VERXOVENSTVUIUSHIM VUSOKOMERIEM I DSHO BAIDEN NAVRIADLE IZMENIT PAGUBNOE =STATUS QVO= ZAPADNOGO XISHNICHESKOGO MIRA A ROSSIIA I KITAI NICHEM NE OTLICHAIUTSIA SUSHNOSTNO OT ZAPADNUX TIASHELOVESNUX STRAN NAUCHIVSHUXSIA LISH'' POVERXNOSTNOI =LICHNOSTNOI PSEVDODEMOKRATII=........ELITU USA BRITANII GERMANII LIUBIAT CHTOBU IXNIE SOIUZNIKI BULI IXNIMI KOLONIIAMI===TAKOVU POL''SHA CHEXIIA SLOVAKIIA ISPANIIA VENGRIIA RUMUNIIA A USHE LATINOSU AFRIKANTSU AZIATU I OBIAZATEL''NO SLAVIANSKIE PLEMENA=== RABU ZAPISANU V VECHNUE 3=TRET''ESORTNUE MARIONETOCHNUE ANKLAVU........I ETO VSE REALIZUETSIA===SKORO 100=STO MILIONOV BESHENTSEV V GOD BUDUT SHTURMOVAT'' ZAPADNUI MIR NAPICHKANNUI NARKOTOI I PSEVDODEMOKRATICHESKIM VUROSHDENIEM........Президент поздравил военных с Днем ВСУ.........ZA GEROICHESKIMI SVOBODOLIUBIVUMI SPINAMI UKRAINSKIX VOINOV ORUDUET BANDA===PUTINISTU NA MESTAX I V KIEVE SHASHDUSHIE TOTAL''NO ZAXVATIT'' VLAST'' PROVOZGLASIV ROSSIIU SVOIM STRATEGICHESKIM DRUGOM I SOIUZNIKOM........LIKVIDATOR SLAVIANSKOGO MIRA PUTIN VKLADUVAET OGROMNUE DEN''GI V =GEOPOLITICHESKII RAZVOROT= UKRAINU V =OB''IATIIA FASHUSTKOGO DIKTATORSKOGO KREMLIA=........PUTIN ZADEISTVUET IZBIRATEL''NUI PARLAMENTSKII KAK BU DEMOKRATICHESKII INSTRTUMENTARII V SLAVIANSKOM MIRE CHTOBU SBEREGAT'' AVTOZAKOVSKUIU DIKTATURU OLIGARXIZM KOMMUNIZM NATSUIONAL=SHOVINIZM KORRUPTSUONIZM SEPARATIZM TERRORIZM I UKRAINSKIE POLIT=STRUKTURU =ZA SHUZN''= =ZA BUDUSHEE= =PARTIIA SHARIIA= =VOZROSHDENIE= =NASH KRAI= =MORSKAIA PARTIIA= =DOVERIAI DELAM= A TAKSHE CHASTICHNO =SLUGA NARODA= IAVLIAIUTSIA PROVODNIKAMI PUTINSKOGO PRESTUPNOGO KURSA NESOVMESTIMOGO SO STANOVLENIEM DEMOKRATII V STRANAX EXS=USSR.........PUTINIZATSUIA UKRAINU NABIRAET OBOROTU I POROSHENKO I ZATEM ZELENSKII FAKTICHESKI PODDERSHUVAIUT RAZVITIE EXS=REGIONALIZMA V POST=REVOLIUTSUONNOI UKRAINE.......TSUNICHNOMU ZAPADU NUSHEN OT PUTINA GAZ TRANZITNO PROXODIASHI CHEREZ UKRAINU IZOLIATSUIA KOTOROI OT ROSSII MOSHET PRIVESTI K LIKVIDATSUI TRANZITNOGO GAZOPROVODA POETOMU BERLIN I MOSKVA VERSHAT KURS RAZVOROTA UKRAINU V GEO=ORBITU VLIIANIIA PUTINSKOGO KREMLIA......UKRAINU INTEGRIRUIUSHUIUSIA KUDA UGODNO OSHUDAET KOLONIAL''NOE 3=TRERT''ESORTNOE RABSTVO POETOMU DLIA PRAVIASHIX OLIGARXO=KRUGOV MOSKOVII I BERLINII VASHNEE SBERECH'' GAZOVUI TRANZIT I LIUBUIU TORGOVLIU S KREMLEM ZADEISTVUIA EXS=REGIONAL''NOE DVISHENIE PRIXOD KOTOROGO K VLASTI UKREPIT TRANZITNUIU I TORGOVUIU KOLONIAL''NUIU ROL'' UKRAINU===ETO SAMOE VASHNOE VIDIAT V UKRAINE MOSKVA I BERLIN........MOSHNO TORGOVAT'' S ROSSIEI KAK ETO TSUNICHNO DELAET ZAPAD VUGODNO ISPOL''ZUIA DEN''GI DLIA UKREPLENIIA POLITICHESKOI DEMOKRATICHESKOI NEZAVISIMOSTI POST=REVOLIUTSUONNOI UKRAINU...... NO OCHEREDNAIA MARIONETKA VNESHNIX I VNUTRENNIX PORABOTITEL''NUX SIL===ZELENSKII POZDRAVLIAET UKRAINSKIX VOINOV S PRAZDNIKOM ODNOVREMENNO LOIAL''NO NABLIUDAIA ZA RASTUSHIM PROPUTINSKIM POLIT=GNOINIKOM V POST=REVOLIUTSUONNOI UKRAINE......=========UKRAINTSU===NEUSHELI MARIONETKI KREMLIA BUNDESTAGA I GOSDEPA DOLSHNU VSEGDA PRIXODIT'' K VLASTI V UKRAINE===POROSHENKO ZELENSKII===KTO SLEDUIUSHII===IURII BOIKO MEDVEDCHUK ILI NOVINSKII A MOSHET SHARIIA PRIVEZUT IZ LITVU NA PREZIDENTSTVO V UKRAINU===BERLIN OXOTNO DAET UBESHUSHE PUTINISTAM A NAD GUMANISTICHESKIMI ISTINNO BRIUSSEL''SKIMI POLITIKAMI BERLIN SADISTKI IZDEVAETSIA....... ...........========UKRAINTSU===TREBUITE V 2021 GODU PREZIDENTSKIX I PARLAMENTSKIX VUBOROV.......TREBUITE PRIXODA K VLASTI PROUKRAINSKOI POLIT-SILU /////////BAT''KIVSHUNA//////// LIDER KOTOROI IULIIA TIMOSHENKO ISKRENNE AKTSENTIRUET VNIMANIE NA PRESTUPNUIU DEIATEL''NOST'' V UKRAINE IMPERSKIX PORABOTITEL''NUX SIL ROSSII GERMANII USA KITAIA.......BUD''TE SVOBODNUMI UKRAINTSU OT =VSEX IMPERII=........MONOPOLIARNUI CHELOVECHNUI BRIUSSEL''===ETO IDEALISTICHESKAIA SVETLAIA MECHTA REALIZATSUIA KOTOROI ZABLOKIROVANA SATANINSKIMI MRAZIAMI===PUTINUM MERKEL'' MAKRONOM DSHONSONOM TRAMPOM...........=========IULIIA TIMOSHENKO===PREZIDENT UKRAINU 2021.......==========S PRAZDNICHNUM DNEM VSY...........
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