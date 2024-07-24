Российский вандализм в Херсонесе: Украина призывает ООН вмешаться

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к ООН с требованием отреагировать на разрушение Россией Херсонеса Таврического, уникального памятника мирового наследия ЮНЕСКО, расположенного в оккупированном Крыму.

Украина просит ООН остановить разрушение Херсонеса

С 2014 года Россия приступила к систематическому уничтожению украинского культурного наследия, но мир долгое время молчал. Сейчас ситуация достигла критической точки: россияне полностью уничтожили подлинность Херсонеса, превратив его в так называемый "исторически-археологический парк".

На руинах древнего города построены новые постройки, в том числе амфитеатр на месте древней цитадели. Археологические находки похищены и вывезены в российские музеи. Обзорные площадки прикрывают то, что осталось от исторических раскопок.





Украинский омбудсмен отмечает, что такие действия являются грубым нарушением международного права. Он призывает ООН не только осудить преступления России, но и обязать страну-агрессора вернуть похищенные артефакты и компенсировать нанесенный ущерб.

“За разрушение культурного наследия Россия должна понести ответственность в соответствии с международным правом! Как и за похищение музейных экспонатов, которые РФ масштабно вывозит из ТОТ Украины! Необходимо обязать страну-агрессора вернуть похищенное”, – написал омбудсмен.

Напомним, что "Древний город Херсонес Таврический и его Хора" внесен в Список мирового наследия ЮНЕСКО. Это уникальный историко-археологический памятник, который имеет огромное значение для мировой культуры.

Читайте на портале "Комментарии" — Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой помочь вернуть тела двух украинских подростков, Тиграна Оганесяна и Никиты Ханганова, погибших в оккупированном Бердянске после того, как их сделали. диверсию на железной дороге.