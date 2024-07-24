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Российский вандализм в Херсонесе: Украина призывает ООН вмешаться

Разрушение Херсонеса Таврического: омбудсман Лубинец обращается в ООН

сегодня, 19:35
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Черновалова Кристина

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к ООН с требованием отреагировать на разрушение Россией Херсонеса Таврического, уникального памятника мирового наследия ЮНЕСКО, расположенного в оккупированном Крыму.

Российский вандализм в Херсонесе: Украина призывает ООН вмешаться

Украина просит ООН остановить разрушение Херсонеса

С 2014 года Россия приступила к систематическому уничтожению украинского культурного наследия, но мир долгое время молчал. Сейчас ситуация достигла критической точки: россияне полностью уничтожили подлинность Херсонеса, превратив его в так называемый "исторически-археологический парк".

На руинах древнего города построены новые постройки, в том числе амфитеатр на месте древней цитадели. Археологические находки похищены и вывезены в российские музеи. Обзорные площадки прикрывают то, что осталось от исторических раскопок.

Российский вандализм в Херсонесе: Украина призывает ООН вмешаться - фото 2

Украинский омбудсмен отмечает, что такие действия являются грубым нарушением международного права. Он призывает ООН не только осудить преступления России, но и обязать страну-агрессора вернуть похищенные артефакты и компенсировать нанесенный ущерб.

“За разрушение культурного наследия Россия должна понести ответственность в соответствии с международным правом! Как и за похищение музейных экспонатов, которые РФ масштабно вывозит из ТОТ Украины! Необходимо обязать страну-агрессора вернуть похищенное”, – написал омбудсмен.

Напомним, что "Древний город Херсонес Таврический и его Хора" внесен в Список мирового наследия ЮНЕСКО. Это уникальный историко-археологический памятник, который имеет огромное значение для мировой культуры.

Читайте на портале "Комментарии" — Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой помочь вернуть тела двух украинских подростков, Тиграна Оганесяна и Никиты Ханганова, погибших в оккупированном Бердянске после того, как их сделали. диверсию на железной дороге.



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Источник: https://t.me/dmytro_lubinetzs/6241
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