Российский космический корабль затопили в Тихом океане

"Кладбище космических кораблей", которое расположено вдали от корабельных маршрутов и судоходства в Тихом океане, пополнилось еще одним экспонатом. Согласно программе полетов, там был затоплен грузовой транспортный космический аппарат "Прогресс МС-15". Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Космический аппарат "Прогресс" / фото TOPNews.ru

Так, последнее включение двигателя летающего грузовика на торможение продлилось три с половиной минуты. После чего аппарат покинул орбиту Земли и контролируемо упал в Тихий океан.

Следующий аппарат — "Прогресс МС-16" отправят на Международную космическую станцию уже 17 февраля текущего года. Он должен доставить на МКС 2,5 тонны различных грузов для поддержания функционирования самой станции и жизнедеятельности членов экипажа. Также в составе груза будет находиться запас азота и материалы, с помощью которых космонавты смогут загерметизировать утечку в служебном модуле "Звезда".

В данный момент корабль "Прогресс МС-16" проходит финальные операции в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур. Его запуск со стартовой площадки № 31 запланирован на 15 февраля.

Как сообщал ранее портал "Комментарии", Компания SpaceX и организация NASA запустили ракету Falcon 9 на Международную космическую станцию (МКС). Произошло это 16 ноября с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. О запуске компания SpaceX сообщила на своей Twitter-странице. Этот полет планировался десять лет. Его называют первой "оперативной" миссией ракетно-космической системы. Полет начал эру коммерческих космических аппаратов, разработанных и управляемых частным лицом.

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