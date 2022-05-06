Российский фрегат «Адмирал Макаров» отправился вслед за «Москвой» у острова Змеиный

В водах Черного моря, неподалеку от острова Змеиного, загорелся российский фрегат "Адмирал Макаров". Согласно предварительным сведениям, на борту произошел взрыв, в результате пожар охватил все судно. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет одесское издание "Думская".

Российский фрегат "Адмирал Макаров"

По той информации, которая есть сейчас, после того, как на корабле произошел взрыв, а потом пламя охватило корабль из аннексированного Крыма вышло сразу несколько спасательных кораблей, чтобы спасти моряков, которые находились на "корабле-убийце".

Стоит отметить, что впервые в соцсетях начали распространять информацию о том, что ВСУ подбили российский фрегат вечером 5 мая и лишь только сегодня она была подтверждена.

По неподтвержденной информации, корабль поразил украинский комплекс "Нептун". Корабль сильно поврежден, но пока остаётся на плаву.

В официальных сообщениях пока нигде не указывается название и номер фрегата. Однако народный депутат Алексей Гончаренко сообщил у себя в Telegram, что горит именно фрегат "Адмирал Макаров" (номер 799). "Адмирал Макаров" ввели в строй в 2017 году. Он был оснащен современными средствами ПВО и вооружен крылатыми ракетами "Калибр".

"Да-да, вы всё правильно поняли! Бог морей мстит обидчикам Украины. Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен в феврале 2012-го на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. В 2022-ом, когда принял участие в убийстве украинцев получил от Бога морей. Пока ещё не отправился вслед за "Москвой", но лиха беда начала", — написал Алексей Гончаренко.

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