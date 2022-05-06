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Российский фрегат «Адмирал Макаров» отправился вслед за «Москвой» у острова Змеиный

Российский фрегат горит возле острова Змеиный

сегодня, 12:30 comments1911
Автор:

Кравцев Сергей
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В водах Черного моря, неподалеку от острова Змеиного, загорелся российский фрегат "Адмирал Макаров". Согласно предварительным сведениям, на борту произошел взрыв, в результате пожар охватил все судно. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет одесское издание "Думская".

Российский фрегат «Адмирал Макаров» отправился вслед за «Москвой» у острова Змеиный

Российский фрегат "Адмирал Макаров"

По той информации, которая есть сейчас, после того, как на корабле произошел взрыв, а потом пламя охватило корабль из аннексированного Крыма вышло сразу несколько спасательных кораблей, чтобы спасти моряков, которые находились на "корабле-убийце".

Стоит отметить, что впервые в соцсетях начали распространять информацию о том, что ВСУ подбили российский фрегат вечером 5 мая и лишь только сегодня она была подтверждена. 

По неподтвержденной информации, корабль поразил украинский комплекс "Нептун". Корабль сильно поврежден, но пока остаётся на плаву.

В официальных сообщениях пока нигде не указывается название и номер фрегата. Однако народный депутат Алексей Гончаренко сообщил у себя в Telegram, что горит именно фрегат "Адмирал Макаров" (номер 799). "Адмирал Макаров" ввели в строй в 2017 году. Он был оснащен современными средствами ПВО и вооружен крылатыми ракетами "Калибр".

"Да-да, вы всё правильно поняли! Бог морей мстит обидчикам Украины. Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен в феврале 2012-го на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. В 2022-ом, когда принял участие в убийстве украинцев получил от Бога морей. Пока ещё не отправился вслед за "Москвой", но лиха беда начала", — написал Алексей Гончаренко.

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