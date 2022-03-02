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Российский бизнесмен предлагает 1 млн долларов за голову Путина

Бизнесмен выступает против войны в Украине и власти РФ

2 марта 2022, 23:40
Автор:

Лиля Воробьева
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Представитель российского бизнеса Александр Конанихин, живущий в Соединенных Штатах, озвучил предложение выплатить за голову Путина 1 млн долларов. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

Российский бизнесмен предлагает 1 млн долларов за голову Путина

Бизнесмен предложил большие деньги (фото из открытых источников)

Как пишет Конанихин, он заплатит 1 миллион американских долларов тем офицерам, которые исполнят собственную конституционную обязанность и арестуют Путина. Ибо он военный преступник согласно российскому и международному законодательству. Путин не президент России, потому что он получил власть, как результат проведенной спецоперации по подрыву многоквартирных домов на территории РФ. Позже он нарушил Конституцию, упразднил свободные выборы и ликвидировал своих оппонентов.

"Как этнический россиянин и гражданин России, я считаю своей моральной обязанностью содействовать денацификации России. Я буду продолжать помогать Украине в ее героических усилиях, чтобы противостоять наступлению Путинской Орды", — резюмировал предприниматель.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что жители Изюма на Харьковщине из-за оккупантов остались без газа. После обеда в Харьковской области, в городе Изюме в результате авиационного удара российских агрессоров был выведен из строя местный газопровод. В частности, по состоянию на 18.30 сообщили, что город Изюм останется без поставки голубого топлива. По обнародованной представителями этого ведомства информации, целенаправленная атака на объекты критической инфраструктуры считается террористическим актом, совершенным в отношении мирных граждан нашей страны. В частности, представители Оператора ГТС Украины уточняют, что из-за совершенного авиационного удара без голубого топлива в своих домах остается почти 40 тыс. населения.


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Источник: https://www.facebook.com/konanykhin/posts/10158127920140286
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