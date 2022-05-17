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Российские военные все еще пытаются выполнить задание Путина, – военный эксперт

Задание Путина — выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей

сегодня, 14:22
Автор:

Кравцев Сергей
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На большинстве направлений украинским защитникам удаётся сдерживать наступление российских войск, но тем не менее оккупанты делают всё, чтобы выполнить политическую задачу Путина – выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "НВ" заявил военный эксперт Олег Жданов.

Российские военные все еще пытаются выполнить задание Путина, – военный эксперт

Российский танк. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что на Криворожской, Запорожском и Южно-Бугском направлениях ситуация в основном контролируемая. Враг здесь не штурмует и не наступает массированно, чего нельзя сказать о Донецком и Луганском направлениях. Россия продолжает наступать.

В то же время эксперт отметил, что российским войскам пришлось снять блокаду Харькова и отойти вплоть до границы. Это стало возможным вследствие контрнаступления украинской армии на отдельно взятом направлении.

По мнению Олега Жданова, это удалось сделать, потому что наши защитники почувствовали слабость на этом направлении и начали массированно наступать, выбивая врага из населённых пунктов, освобождая украинскую территорию. Это лучший показатель того, что ВСУ способны контратаковать. ВСУ ещё раз доказали собственные возможности и сейчас на фронте они превосходят врага. В итоге батальонно-тактические группы, которые стояли по Харьковскому направлению, россияне вывели обратно на территорию РФ, потому что они были фактически разбиты нашими войсками. Их вывели на территорию России для доукомплектования. Те же подразделения, которые оказались более собраны, перебросили на Луганское направление.

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Источник: https://nv.ua/opinion/rossiya-idet-na-vse-radi-pobedy-voennyy-ekspert-o-kontrnastuplenii-vsu-i-azovstali-novosti-ukrainy-50242660.html
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