Российские военные решили полностью уйти со своих позиций из-под Харькова, – Институт изучения войны

Сразу два фактора сыграли ключевую роль в том, что российские войска начали массово оставлять свои позиции, которые ранее удерживали вблизи Харькова. Первым фактором стало массированное наступление украинских войск. Вторым фактором стало увеличение потерь в российской армии и невозможность удерживать ранее занимаемые позиции. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (США).

Харьков. Фото: из открытых источников

Военные аналитики отмечают, последние несколько дней показали, что большинство российских войск не пытались вступать в ожесточенные бои с ВСУ, чтобы удержать ранее оккупированные села и поселки Харьковской области. Они сами начинали отступать, понимая, что не сумеют противостоять украинской армии. Все это дает основания говорить, что в Москве приняли решение отвести войска, которые ранее стояли под Харьковом обратно на территорию России. Аналитики полагают, что все эти факты свидетельствуют о том, что ВСУ сумели не дать врагу оккупировать второй после Киева ключевой город Украины – Харьков, выиграв битву за него.

Информацию о том, что российский войска продолжают отводить свои войска из-под Харькова подтвердили и в Генштабе ВСУ. Ключевой задачей для врага остается выход на административные границы Донецкой, Луганской и Херсонской областей и сохранение сухопутного коридора с аннексированным Крымом. Харьков из первоочередных приоритетов российских оккупантов выпал.

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