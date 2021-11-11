Российские туристы снова пакуют чемоданы в Египет: Москва возобновила прямые чартеры

После затяжного шестилетнего перерыва Россия окончательно отменила ограничения на чартерные и регулярные рейсы на самые популярные египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. Запрет на прямые рейсы в Египет начал действовать сращу после крушения самолета "Когалимавиа" над Египтом 6 лет назад. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российский "Интерфакс".

Самолет. Фото: GETTY IMAGE

Отмечается, за последние 6 лет российские отдыхающие не имели возможности напрямую попасть в Египет на отдых. Поэтому тем, кто все же хотел попасть в солнечный Египет нужно было проделать непростой путь с пересадками в Беларуси или Украине и уже оттуда отправляться на отдых к Красному морю. Теперь же чартерные рейсы возобновлены.

Регулярные авиаперелеты из Москвы в Египет, в том числе курорты, возобновились еще 9 августа. Затем, по мере ослабления ситуации с пандемией коронавируса. Теперь уже все крупные города РФ имеют прямое авиасообщение с Египтом, включая, как регулярные, так чартерные рейсы.

Отметим, последние шесть лет на курортах Египта больше всего было туристов из Украины. Сами же египтяне говорили, что из-за отмены прямых чартерных рейсов из России они сильно потеряли в прибыли, потому как ранее российских отдыхающих было очень много.

Читайте также на портале "Комментарии" — после ослабления карантинных ограничений египетские курорты снова открываются для туристов. При этом начинают действовать строгие правила. Египетские отели, принимающие отдыхающих из-за границы, должны быть заполнены не более, чем на 75%.





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