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Российские олигархи зарабатывают миллиарды долларов в обход санкций: СМИ раскрыли детали

Западные санкции не оставили им вариантов куда потратить деньги, кроме как реинвестировать в Россию

сегодня, 12:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Несколько крупнейших российских олигархов получили дивиденды на миллиарды долларов от своих компаний. И это при том, что они попали в санкционные списки из-за поддержки войны в Украине. Правда пока что от получения дивидендов толку мало, ведь не так много вариантов, куда их потратить или во что вложить. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Российские олигархи зарабатывают миллиарды долларов в обход санкций: СМИ раскрыли детали

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, пять российских миллиардеров в нефтяной, никелевой и минеральной отраслях с начала 2022 года получили около 10 миллиардов долларов в виде выплат от своих компаний. В отличие от многих других, эти компании не приостановили выплату дивидендов с введением санкций.


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Отмечается, что для российских энергетических миллиардеров, таких как Вагит Алекперов, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, крупные выплаты были вызваны скачком цен на энергоносители в результате вторжения России в Украину.

Производитель удобрений миллиардера Андрея Гурьева ПАО "Фосагро" также получил самую большую прибыль в прошлом году в связи с дефицитом на некоторых рынках, что привело к росту цен.

В то же время Гурьев и акционер горнодобывающего гиганта ПАО "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин находятся под санкциями Великобритании и США, а Тимченко — под санкциями ЕС, США и Великобритании. Алекперов и Михельсон попали под прицел Великобритании.

Таким образом, у них осталось мало вариантов для того, куда можно потратить эти деньги, поскольку западные санкции, по сути, закрыли двери для российских миллиардеров и еще больше подтолкнули их в руки Кремля.

"Их изоляция от остального мира подстегивает инвестиции в местные фирмы, которые миллиардеры ранее не рассматривали, и показывает, как российская элита приспосабливается к послевоенной реальности", — говорится в материале.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-09/russian-billionaires-shut-out-from-world-spend-fortunes-at-home
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