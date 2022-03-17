Российские оккупанты взяли в плен украинского парамедика: подробности

Российские военные 16 марта взяли в плен известную волонтерку и парамедика Юлию Паевскую и ее шофера Сергея. Об этом сообщает ее коллега по волонтерской деятельности Наталья Воронкова.

Волонтер Юлия Паевская (facebook.com/nata.voronkova)

Известно, что волонтерку взяли в плен послеобеденной поры в городе Мариуполь.

Воронкова рассказала, что Паевская за 8 лет спасла многие жизни мирных горожан, в том числе, детей и раненых военных.

В обнародованной информации отмечено, что известная волонтёрка, парамедичка, народный Герой Украины вместе с шофером Сергеем взяты в плен россиянами. Они всегда приходили на помощь мирным людям. Украинская волонтерская община требует увольнения своих коллег Юлии и Сергея.

Важно, что другая волонтер Оксана Корчинская сообщила, что в эти тяжелые дни Юлия приходила на помощь в окруженном городе украинцам, которые были ранены.

Рассказывают, что последний раз на связь Паевская вышла в 16:00, когда ехала, чтобы оказать помощь раненым горожанам. Именно в это время волонтерку пленили.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какое оружие США дают Украине . 1 6 марта глава Соединенных Штатов Джо Байден сказал, что Украине отправят новое вооружение. В Белом доме уточнили перечень вооружения, которое Соединенные Штаты предоставят нашей стране. Украинская армия получит 800 зенитных комплексов Stinger, 2 тысячи Javelin, тысячу единиц легкого противоброневого оружия и 6 тысяч противоброневых систем AT-4, 100 БПЛА, 100 гранатометов, 5 тысяч винтовок, тысячу пистолетов, 400 000 25 тысяч бронежилетов и 25 тысяч шлемов.

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