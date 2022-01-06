Российские десантники уже в Казахстане

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила в Казахстан войска. Россия также сформировала свои подразделения воздушно-десантных войск, которые уже прибыли в Алматы. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на секретариат ОДКБ.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Секретариат ОДКБ сообщает, что миротворцы прибыли в Казахстан лишь на определённый ограниченный период времени. Главная задача – помочь стабилизировать обстановку в Казахстане. Помимо России в Казахстан свои войска отправили Беларусь, Армения, Таджикистан и Киргизстан.

По данным Телеграмм-канала Vласть о главном, самолеты с миротворцами ОДКБ, включая российских десантников, уже приземлились в Казахстане. Подразделения должны приступить к дежурству и выполнению поставленных задач.

Комментируя информацию, политический эксперт Андрей Смолий отметил у себя в Facebook, как и прогнозировалось, российские, белорусские и армянские "миротворцы" высадились в Казахстане. В течение ночи у Алматы продолжалась "антитеррористическая операция". Есть большое количество видео и фото как людей просто расстреливали на улицах. Политолог допускает, что счет убитых, скорее всего, уже пошел на сотни.

"Россия и казахские власти делают сродни тому, что в Беларуси, только в намного больших масштабах. Разница с Беларусью заключается в территориальном расположении и незаинтересованности Европы. Как видим, почти все молчат и не реагируют. Даже озабоченности мы не слышим. Власти Украины также молчат, затрудняясь хотя бы что-то сказать", – отметил эксперт.

По его мнению, ввиду официальной отправки войск ОДКБ в Казахстан, протесты скорее будут расстреливать и уничтожать.

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