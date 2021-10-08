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Российская угроза: у границ Украины находится 19 батальонно-тактических групп

На заседании Постоянного совета ОБСЕ участники обсудили угрозы со стороны Российской Федерации

сегодня, 00:17
Автор:

Антон Рудак

У границ Украины продолжают находиться 19 батальйонно-тактических групп российских войск. Об этом сообщает информационное агентство "Укринформ" со ссылкой на заявление Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка.

Российская угроза: у границ Украины находится 19 батальонно-тактических групп

ОБСЕ, фото из открытых источников

На заседании Постоянного совета ОБСЕ участники обсудили угрозы со стороны Российской Федерации. Там требуют от России предоставить объяснение, почему после завершения военных учений "Запад 2021", у украинских границ до сих пор остается военная техника. Дипломат Евгений Цымбалюк напомнил участникам, как Россия пыталась весной обострить ситуацию, когда показательно свозила военную технику к украинской границе. Тогда на фоне этих событий увеличилось количество обстрелов от российских наемников на Донбассе.

"Параллельно СММ свидетельствует об ощутимых и систематических ограничениях оперативных возможностей на оккупированных территориях. Это предполагает глушение сигнала беспилотников, угрозы безопасности, неоправданные ограничения под предлогом COVID-19 и проверки безопасности и т.д. — известная российская модель поведения, которая длится годами", — говорит Евгений Цымбалюк.

Также дипломат отметил, что Россия уже неоднократно пыталась прекратить деятельность наблюдательной миссии ОСБЕ на пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково". По его мнению, это может свидетельствовать о скрытых поставках Россией оружия на оккупированных территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия сорвала заседание ОБСЕ в Польше. В США считают, что таким образом Россия пытается заблокировать их проверку по соблюдению прав человека. В Варшаве должна была открыться ведущая конференция по правам человека в регионе Европа-Азия. Заседание ОБСЕ не собралось из-за решения правительства России о блокировании встречи. Энтони Блинкен пишет, что США очень сожалеют о таком решении и считают это попыткой российского правительства заблокировать их проверку из-за ухудшения в сфере прав человека.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3329372-ukraina-v-obse-rosia-trimae-bila-kordonu-19-bataljonnotakticnih-grup.html
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