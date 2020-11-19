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Главная Новости Общество события Российская сторона в ТКГ не предоставила ни одного списка на обмен: Украина передала уже несколько
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Российская сторона в ТКГ не предоставила ни одного списка на обмен: Украина передала уже несколько

По словам представителя ТКГ, первые списки украинская сторона предоставила 18 июля

сегодня, 20:41
Автор:

Дмитрий Симоненко

По словам представителя украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе Алексея Арестович, украинская сторона уже 4 раза подавала обменные списки пленных, в отличие от представителей РФ.

Российская сторона в ТКГ не предоставила ни одного списка на обмен: Украина передала уже несколько

Так, во время сегодняшнего заседания гуманитарной подгруппы в ТКГ вновь обсуждался вопрос об обмене военнопленными, но россияне избегают данной темы. 

"Мы регулярно ставим вопрос, а они говорят — автобусы их беспокоят, более этого все их беспокоят автобусы. Мы говорим: а пленных собираетесь собственных возвращать? Они говорят: сначала мы решим, что там с автобусами", — заявил представитель ТКГ.

Кроме того, Арестович отметил, что на российскую сторону пытаются повлиять Франция и Германия, поэтому возможность обмена сохраняется. По словам представителя ТКГ, Россия может решиться на этот шаг буквально в последний момент, ведь это очень по-русски — тянуть, а потом согласиться и выдать факт за знак "доброй воли" россиян.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ТКГ назвали дату очередного обмена военнопленными.




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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1903616-rosiyani-v-tkg-ne-nadali-zhodnogo-spisku-na-obmin-ukrai-na-peredala-vzhe-dekilka
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