Российская сторона в ТКГ не предоставила ни одного списка на обмен: Украина передала уже несколько

По словам представителя украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе Алексея Арестович, украинская сторона уже 4 раза подавала обменные списки пленных, в отличие от представителей РФ.

Так, во время сегодняшнего заседания гуманитарной подгруппы в ТКГ вновь обсуждался вопрос об обмене военнопленными, но россияне избегают данной темы.

"Мы регулярно ставим вопрос, а они говорят — автобусы их беспокоят, более этого все их беспокоят автобусы. Мы говорим: а пленных собираетесь собственных возвращать? Они говорят: сначала мы решим, что там с автобусами", — заявил представитель ТКГ.

Кроме того, Арестович отметил, что на российскую сторону пытаются повлиять Франция и Германия, поэтому возможность обмена сохраняется. По словам представителя ТКГ, Россия может решиться на этот шаг буквально в последний момент, ведь это очень по-русски — тянуть, а потом согласиться и выдать факт за знак "доброй воли" россиян.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ТКГ назвали дату очередного обмена военнопленными.









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