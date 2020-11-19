Российская сторона в ТКГ не предоставила ни одного списка на обмен: Украина передала уже несколько

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Дмитрий Симоненко
По словам представителя украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе Алексея Арестович, украинская сторона уже 4 раза подавала обменные списки пленных, в отличие от представителей РФ.
Так, во время сегодняшнего заседания гуманитарной подгруппы в ТКГ вновь обсуждался вопрос об обмене военнопленными, но россияне избегают данной темы.
Кроме того, Арестович отметил, что на российскую сторону пытаются повлиять Франция и Германия, поэтому возможность обмена сохраняется. По словам представителя ТКГ, Россия может решиться на этот шаг буквально в последний момент, ведь это очень по-русски — тянуть, а потом согласиться и выдать факт за знак "доброй воли" россиян.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ТКГ назвали дату очередного обмена военнопленными.
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