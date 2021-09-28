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Российская спортсменка поменяет российский паспорт на украинский: что об этом известно

Россиянка ожидает украинское гражданство

сегодня, 20:10
Автор:

Козлова Альбіна

Россиянка ждет украинское гражданство, чтобы выступать за нашу страну. Президент федерации биатлона Владимир Брынзак рассказал, что сейчас федерация ждет когда президент подпишет указ о предоставлении ей гражданства Украины. Об этом пишет Общественное.

Российская спортсменка поменяет российский паспорт на украинский: что об этом известно

Спортсменка сменит гражданство, фото из открытых источников

Ранее спортсменка Дарья Сидорова выступала на общегосударственных соревнованиях и чемпионате Украины и представляла одну из наших областей.

По словам Брынзака, когда Дарья получит гражданство, то вступит в киевский вуз и будет адаптироваться в нашем государстве. Также в федерации биатлона ожидают, что спортсменка успеет это сделать до начала Универсиады, которая начнется через два месяца, и возьмет там участие.

Президент федерации отметил, что российская биатлонистка имеет хороший потенциал и будет показывать хорошие результаты. Сейчас Дарья тренируется с украинской командой.

Команда "А" сборной Украины по биатлону в Чернигове проводит тренировки к зимним соревнованиям. В составе сборной уже есть спортсменки родом из России, это Екатерина Бех, Ольга Абрамова, Анастасия Рассказова, Оксана Москаленко и Надежда Белкина.

О Дарье Сидоровой известно, что она родилась в Тюменской области. Сейчас девушке 22 года и она является кандидатом в мастера спорта России по биатлону.

Как сообщает портал "Комментарии", украинского хоккеиста накажут за поведение во время игры. Инцидент произошел 26 сентября, когда в Кременчуге проходил стартовый матч четвертого тура Украинской хоккейной лиги. Хоккейная команда "Кременчуг" играла с донецким "Донбассом". Поведение игрока вызвало скандал, его осудил хоккейный клуб "Донбасс", руководство хоккейного клуба "Кременчуг" и президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф в Twitter.


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Источник: https://suspilne.media/167351-22-ricna-biatlonistka-z-rosii-dara-sidorova-zminue-gromadanstvo-ta-perehodit-u-zbirnu-ukraini/
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