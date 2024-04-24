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Российская оккупация добралась до Киева: что происходит с украинскими детьми

Первоклассники Киева не понимают 40% услышанного на уроках, потому что почти не знают украинского

сегодня, 15:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Многие могут не обращать на это внимание и языковая проблема продолжает угощаться и играть на руку стране-агрессору, которая продолжает утверждать, что Украина и Россия – это один народ, где все разговаривают на одном языке. Для кого-то это может быть странным и первоклассники в столичных школах не понимают 40% услышанного на уроках из-за недостаточного знания украинского языка. Как информирует портал "Комментарии", об этом рассказывает основатель ОО "Спільномова" Андрей Ковалев, пишут "Буквы".

Российская оккупация добралась до Киева: что происходит с украинскими детьми

Дети. Фото: из открытых источников

Андрей Ковалев отметил, что с января 2024 года "Спільномова" внедрила в школах столицы новую методику, которая не просто измеряет словарный запас учеников, но и понимание услышанного школьниками 1-2 классов.

"Понимание услышанного является одной из основных компетентностей для начальной школы, от этого зависит эффективность обучения в целом", — отметил Андрей Ковалев.

Общественное действие также поделилось результатами предыдущих исследований, проводимых в тестовом режиме в садах в ноябре-декабре 2023 года. Они подтвердили, что 85% 5-летних детей Киева знают украинский язык на недостаточном уровне.

Результаты измерений в школах продемонстрировали, что в среднем дети в 1 классе не понимают 40% услышанного от модератора, 65% (2/3) всех детей не понимают более 50% услышанного, 29% (почти 1/3) не понимают более 75%. услышанного.

“Мы предполагаем (и эту гипотезу еще предстоит подтвердить измерениями), что такая ситуация с (не)пониманием услышанного на уроках в значительной степени является причиной низких результатов украинских учащихся в PISA-2022 (41% 15-летних подростков не овладели чтением с пониманием на базовом уровне)”, – заметил Ковалев.

Он добавил, что "Спільномова" продолжает измерение языковой среды в садах и школах Киева. При этом общественный деятель отметил, как позитив то, что все больше учебных заведений (частных и коммунальных) инициируют такие измерения у себя.

"Результаты таких измерений достаточно шокирующие для большинства родителей, и с них (измерений) начинаются изменения языковой среды в учебном заведении к лучшему", — резюмировал Ковалев.

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Источник: https://bukvy.org/pershoklasnyky-kyyeva-ne-rozumiyut-40-pochutogo-na-urokah-bo-slabo-znayut-ukrayinsku-movu/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3GRU34-c6u4Qt7LqKoEnlD6ICDwKhJs7tZc-pI4GRgOKPdPA8nZ8i0ytI_aem_AVc0DxxETAFOrKcVoyJkVcUed9zJfRM7CM64eKLVrvzxdOdw-zcTZqJNR
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Обсуждения

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ufo

сегодня, 15:18

Да что вы тут заливаете? Всю жизнь все прекрасно всё понимали на обоих языках , а теперь вдруг резко перестали понимать на Украинском. Я за всю жизнь не видел ни одного такого случая. Разве что если уроки ведут на каком- нибудь локальном диалекте или вышедшими из употребления словами. Чем заниматься всякой херней лучше бы разработали украинскую техническую терминологию. Ее до сих пор толком нет


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