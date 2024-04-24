Российская оккупация добралась до Киева: что происходит с украинскими детьми

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Кравцев Сергей
Многие могут не обращать на это внимание и языковая проблема продолжает угощаться и играть на руку стране-агрессору, которая продолжает утверждать, что Украина и Россия – это один народ, где все разговаривают на одном языке. Для кого-то это может быть странным и первоклассники в столичных школах не понимают 40% услышанного на уроках из-за недостаточного знания украинского языка. Как информирует портал "Комментарии", об этом рассказывает основатель ОО "Спільномова" Андрей Ковалев, пишут "Буквы".
Дети. Фото: из открытых источников
Андрей Ковалев отметил, что с января 2024 года "Спільномова" внедрила в школах столицы новую методику, которая не просто измеряет словарный запас учеников, но и понимание услышанного школьниками 1-2 классов.
Общественное действие также поделилось результатами предыдущих исследований, проводимых в тестовом режиме в садах в ноябре-декабре 2023 года. Они подтвердили, что 85% 5-летних детей Киева знают украинский язык на недостаточном уровне.
Результаты измерений в школах продемонстрировали, что в среднем дети в 1 классе не понимают 40% услышанного от модератора, 65% (2/3) всех детей не понимают более 50% услышанного, 29% (почти 1/3) не понимают более 75%. услышанного.
Он добавил, что "Спільномова" продолжает измерение языковой среды в садах и школах Киева. При этом общественный деятель отметил, как позитив то, что все больше учебных заведений (частных и коммунальных) инициируют такие измерения у себя.
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ufo
сегодня, 15:18
Да что вы тут заливаете? Всю жизнь все прекрасно всё понимали на обоих языках , а теперь вдруг резко перестали понимать на Украинском. Я за всю жизнь не видел ни одного такого случая. Разве что если уроки ведут на каком- нибудь локальном диалекте или вышедшими из употребления словами. Чем заниматься всякой херней лучше бы разработали украинскую техническую терминологию. Ее до сих пор толком нет