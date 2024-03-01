Россиянки не будут участвовать в конкурсах красоты. Принято важное решение

Как сообщила Вероника Щипцова, такое решение приняли члены организационного комитета из-за скандала, который произошел с представительницей Украины на конкурсе "Мисс Европа". Члены комитета приняли во внимание недопустимое поведение участницы от страны-агрессора по отношению к украинской участнице.

Вероника Щипцова

При этом Щипцова напомнила, что еще в 2022 году организаторы "Мисс Украина" просили западных организаторов, чтобы Россию как страну-агрессора не допускали к участию в конкурсах красоты. Однако тогда добиться решения по этому вопросу в пользу Украины так и не удалось.

Теперь же, подчеркнула Щипцова, окончательное решение принято – никаких россиянок на конкурсе красоты.

"Наша София Шамия может чувствовать себя спокойно на Мисс Мира 2023 и нести все сверхважные месседжи. Признательны, что "Мисс Украина" София Шамия в этом году может шагать по сцене "Мисс Мира", не оглядываясь и не опасаясь за свою безопасность и гордо, и громко говорить о поддержке Украины на международной арене", -

заявила Щипцова.

Напомним, украинка Милена Мельничук, представлявшая Украину на конкурсе красоты "Мисс Европа" , рассказала шокирующие подробности о том, что она пережила на конкурсе. В частности, по ее словам, ее затравили россияне, которые ей звонили по телефону и даже угрожали убийством. Кроме того, представительницы России и Беларуси всячески ее оскорбляли и желали смерти родным.

Кроме того, Мельничук рассказала, что собственно и организаторы конкурса издевались над ней. В частности, дизайнеры конкурса дали ей и россияне одинаковые платья, чтобы они выглядели как подруги. При этом хореограф шоу заявлял, что ему безразлично вину, а украинскую представительницу называл "хохлушкой".