Россиянка с детьми жила в пещере в Индии: ее случайно обнаружила полиция

В глубине индийских лесов, среди опасных склонов и змеиных троп индийского штата Карнатака, полиция случайно наткнулась на 40-летнюю гражданку России и ее двух маленьких дочерей. Они жили в пещере после того, как женщина покинула своего партнера в Индии.

Россиянка Нина Кутина. Фото из открытых источников

Как сообщили полицейские индийским СМИ, женщина и ее дочери чувствовали себя комфортно в пещере, и понадобилось время, чтобы убедить их уйти. Полицейские сообщили женщине об опасности диких животных, на что она ответила, что "животные и змеи – их друзья, а люди – опасны".

Женщину идентифицировали как россиянку Нину Кутину вместе с дочерьми в возрасте 5 и 6 лет. Они были без документов или разрешений на проживание в Индии. Ранее она жила в Коста-Рике, на Бали, Малайзии, Таиланде, Непале и Украине, а впервые приехала в Индию в 2016 году. В интервью индийским СМИ Кутина рассказала, что у нее четверо детей, но ее 20-летний сын погиб в ДТП на Гоа в 2024 году, а другой находится в России. Сама же Кутина не была в РФ больше 15 лет.

Кутина отмечала, что она и ее дети счастливы, живя в пещере и что контакт с природой помогает им быть здоровыми. Она утверждала, что имеет опыт жизни в пещерах и избрала именно эту пещеру из-за ее близости к селу, где она могла купить еду и другие необходимые вещи.

"Мы не умирали, и я не привела своих детей, своих дочерей, чтобы они умерли в джунглях. Они были очень счастливы, плавали в водопаде, имели хорошее место для сна, много уроков по искусству — мы лепили из глины, рисовали, хорошо ели, я готовила вкуснейшую еду", — объясняет россиянка.

Об исчезновении Кутиной с дочерьми ранее сообщал ее партнер израильский бизнесмен Дрор Гольдштейн, проживающий в Индии. По его словам, она оставила Гоа без уведомления.

Россиянка Нина Кутина жила в пещере в Индии с двумя детьми

Кутину и ее дочерей доставили в центр содержания иностранцев. Из-за отсутствия легальных оснований для пребывания в стране им грозит депортация. Впрочем, Гольдштейн публично заявил, что сделает все возможное, чтобы не допустить их отправку в Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что четверо детей смогли выжить в лесах Амазонки после авиакатастрофы.

Также "Комментарии" писали, что на Бали толпа местных жителей избила российского туриста.