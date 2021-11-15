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Россияне выкорчевали все пни в берёзовой роще ради 100 от телешоу «Орел и решка»

После выхода в эфир передачи казанцы быстро отправились на поиски той самой бутылки со 100 долларами

сегодня, 14:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Ведущие популярной в России программы "Орел и решка" сами того не подразумевая своим поступком привели к тому, что россияне поиздевались над природой в поисках заветной бутылки со 100 долларами, спрятанной в одном из пней березовой рощи. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на сайт "Секрет фирмы".

Россияне выкорчевали все пни в берёзовой роще ради 100 от телешоу «Орел и решка»

Орел и решка. Фото из открытых источников

Жители Казани разворотили пни в берёзовой роще, которая находится в Дербышках Советского района города. Все ради того, чтобы отыскать заветные 100 долларов от актеров программы "Орел и решка". Спрятал клад в одном из пней березовой рощи Тимур Родригез. В итоге после выхода в эфир передачи казанцы быстро отправились на поиски той самой бутылки со 100 долларами. В процессе поисков россияне не щадили ни деревьев, ни пней. После таких поисков картина была невеселая. Множество пней просто оказались выкорчеваны с корнями. 

Одна из участниц "охоты" на 100 долларов рассказывает, что как только с детьми увидела передачу, тут же отправилась всей семьей на поиски, но в итоге удача ей так и не улыбнулась.

Сегодня телешоу "Орёл и решка" уже не один год подряд самая любимая программа, как в России, так и Украине. В сюжете программы два звездных телеведущих, которые путешествуют по всему миру и перед началом каждого путешествия подбрасывают монетку, чтобы установить, как кому путешествовать, как богатый человек, а кому со 100 долларами в кармане.

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Источник: https://secretmag.ru/news/rossiyane-razvorotili-pni-v-beryozovoi-roshe-radi-usd100-ot-teleshou-14-11-2021.htm?utm_source=sftw&utm_medium=social
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