Россияне выкорчевали все пни в берёзовой роще ради 100 от телешоу «Орел и решка»

Ведущие популярной в России программы "Орел и решка" сами того не подразумевая своим поступком привели к тому, что россияне поиздевались над природой в поисках заветной бутылки со 100 долларами, спрятанной в одном из пней березовой рощи. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на сайт "Секрет фирмы".

Орел и решка. Фото из открытых источников

Жители Казани разворотили пни в берёзовой роще, которая находится в Дербышках Советского района города. Все ради того, чтобы отыскать заветные 100 долларов от актеров программы "Орел и решка". Спрятал клад в одном из пней березовой рощи Тимур Родригез. В итоге после выхода в эфир передачи казанцы быстро отправились на поиски той самой бутылки со 100 долларами. В процессе поисков россияне не щадили ни деревьев, ни пней. После таких поисков картина была невеселая. Множество пней просто оказались выкорчеваны с корнями.

Одна из участниц "охоты" на 100 долларов рассказывает, что как только с детьми увидела передачу, тут же отправилась всей семьей на поиски, но в итоге удача ей так и не улыбнулась.

Сегодня телешоу "Орёл и решка" уже не один год подряд самая любимая программа, как в России, так и Украине. В сюжете программы два звездных телеведущих, которые путешествуют по всему миру и перед началом каждого путешествия подбрасывают монетку, чтобы установить, как кому путешествовать, как богатый человек, а кому со 100 долларами в кармане.

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