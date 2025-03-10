Россияне все-таки едут в Саудовскую Аравию на переговоры: детали

Делегация США на этой неделе проведет встречи в Саудовской Аравии не только с украинскими чиновниками, но и с российскими – переговоры пройдут отдельно. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеканал "CNN".

Саудовская Аравия. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на собеседника, который знаком с планами, СМИ отмечает, что в Саудовской Аравии состоятся отдельные встречи высокопоставленных чиновников администрации Трампа с представителями России и Украины.

Источник отказался сообщить, кто будет присутствовать на переговорах с РФ. Также не известно, в каком городе должна состояться встреча между чиновниками США и России.

Американско-украинские переговоры в Саудовской Аравии состоятся в городе Джидда.

Встреча будет проходить в то время, когда обе страны работают над укреплением своих отношений после ссоры в Овальном кабинете 28 февраля.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. Об этом сообщает "Fox News".

Глава Белого дома отметил, что есть надежда на получение очень положительных результатов от переговоров между делегациями США и Украины, которые должны состояться в Саудовской Аравии 11 марта. Во время встречи делегации должны определить, готова ли Украина пойти на материальные уступки в пользу России для прекращения войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – Великобритания консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с Соединенными Штатами в Саудовской Аравии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".



