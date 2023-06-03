Россияне «похоронили» Буданова: как ответили в разведке

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью представителя ГУР МО Вадима Скибицкого, "24 канала".
Кирилл Буданов. Фото из открытых источников
Он опроверг очередной бред окупантов и подчеркнул, что с Будановым все в порядке. Скибицкий отметил, что в обед как раз говорил с главой ГУР Минобороны.
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По информации РосСМИ, Буданов якобы "умер" после ракетной атаки. Пропагандисты отметили, что в Украинском доме якобы готовят церемонию прощания. А вот первоисточником этой новости они назвали "работников" центра.
В комментариях под такой новостью даже сами россияне усомнились в ее достоверности, написав — "какой-то подвох", а сам телеграмм-канал, опубликовавший фейк назвали — "помойкой".
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — В МИД Украины резко отреагировали на ролик Венгрии с "российским Крымом" Правительство Венгрии опубликовало возмутительный ролик с призывами к переговорам с Кремлем. В видео появилась карта Украины, на которой Крым обозначен как территория России. Согласно поручению МИД временный поверенный Украины в Венгрии провел официальный демарш перед венгерской стороной.
Напомним, "Комментарии" писали, что сейчас происходит в Бахмуте: ситуация на фронте Наемники ППК "Вагнера" еще окончательно не покинули Бахмут. По словам Маляр, ситуация на фронте "несущественно, однако несколько меняется". Долгое время оккупанты наступали на востоке на четырех направлениях – Авдиевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском. Несколько позже они сконцентрировали ресурсы еще на двух направлениях – Шахтерском и Купянском.
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сегодня, 20:33
Корумпованим білякоритним нічого не загрожує (окрім дитсадків, які на них можуть впасти). В них такі надійні бункери, що і Путин таких не має. Якби їм справді щось загрожувало вони б не намагались розтягнути війну на роки.