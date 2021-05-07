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Россияне освободили украинского политзаключенного

Украинец находился в заключении 7 лет

сегодня, 17:01
Автор:

Данило Матюха

Сегодня, 7 мая 2021 года, Российская Федерация освободила еще одного украинского политзаключенного Алексея Чирния. Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова в своем телеграмм-канале.

Россияне освободили украинского политзаключенного

Русский плен - фото из открытых источников

В 2014 году оккупационные власти Крыма незаконно осудили Чирния к лишению свободы за подготовку терактов на временно оккупированном полуострове. На протяжении 7 лет мужчину удерживали в нескольких российских тюрьмах строгого режима, в том числе в Магадане, Москве и Ростове-на-Дону.

Алексея Чирния этапировали из батайской исправительной колонии строгого режима № 15 Ростовской области к российско-украинской границе, откуда принудительно депортировали на территорию Украины.

Денисова отмечает, что бывшему политзаключенному не дали встретиться с родителями, которые приехали поддержать сына с временно оккупированного Крыма.

Сейчас Чирний уже находится на родине. Он прибыл на украинский контрольно-пропускной пункт "Меловое" Луганской области.

Напомним, что вскоре в Украине начнет действовать комиссия, которая будет заниматься вопросами политзаключенных, незаконно удерживаемых в России и на оккупированных территориях Украины. Также она возьмется за координацию взаимодействия профильных органов власти с освобожденными.

Отметим, что ранее в стране действовали две комиссии, которые отдельно занимались вопросами политзаключенных и военнопленных.

Добавим, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Лукашенко освободить политзаключенных в Беларуси и прекратить разгон уличных протестов.

По словам дипломата, власти Беларуси должны прислушиваться к законным требованиям граждан и прекратить насильно заглушать их голоса.



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Источник: https://t.me/denisovaombudsman/1575
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