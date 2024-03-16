Россияне могли влиять на Минобороны Грузии: подробности нового скандала

В Грузии разгорелся скандал после того, как Министерство обороны подтвердило, что почти четыре года советником министра был российский бизнесмен Давид Хидашели, связанный с окружением президента РФ Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Эхо Кавказа".

Минобороны Грузии. Фото: из открытых источников

В пятницу оппозиционный телеканал "Мтавари архи" распространил копию документа, согласно которому Хидашели, проживающий в России, занимал должность советника министра обороны Грузии с ежемесячным окладом в тысячу лари.

В грузинском Минобороны почти сразу подтвердили, что Хидашели с 2020 по февраль 2024 года действительно был советником – сначала в бытность Ираклия Гарибашвили на посту министра обороны, а позже, после назначения Гарибашвили премьером, уже под руководством министра Джуаншера Бурчуладзе.

Последний подтвердил грузинским СМИ, что россиянин консультировал его "по важным вопросам". В конце концов, сам Хидашели заявил, что как советник главы Минобороны Грузии занимался вопросами демаркации границы с Азербайджаном и якобы ни разу не получал оплаты.

Имя Давида Хидашели связано в Грузии с так называемым делом картографов, фигурантов которого обвиняли в передаче части грузинской территории Азербайджану. Расследование по делу начали в 2020 году именно на основании карт, полученных Хидашели в России.

А недавно СМИ зафиксировали российского бизнесмена во время дискуссии с вице-спикером парламента Грузии Гией Вольским о перспективах "конфедерации Грузии с Абхазией и Южной Осетией".

В грузинской оппозиции считают, что есть основания для проведения расследования правоохранительными органами. Непонятно, зачем было оформлять в Минобороны гражданина России ради устных консультаций, и в чей карман ушли десятки тысяч лари, выписывавшиеся на его имя.

Со своей стороны, в правящей "Грузинской мечте" не увидели ничего плохого в деятельности Хидашели на посту советника.

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