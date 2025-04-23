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Россиянам нас не сломать: какую особенность выявили социологи

Большинство украинцев чувствуют себя счастливыми, несмотря на войну

сегодня, 13:56
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Кравцев Сергей

Несмотря на ожесточенную полномасштабную войну, которая продолжатся больше трех лет, большинство украинцев продолжают чувствовать себя счастливыми. Впрочем, по сравнению с 2021 годом, уровень счастья снизился. Об этом со ссылкой на исследование Киевского международного института социологии в интервью "РБК-Украина" заявил генеральный директор КМИС Владимир Паниотто.

Россиянам нас не сломать: какую особенность выявили социологи

Уровень счастья украинцев. Фото из открытых источников

Отмечается, что на фоне войны заметна трансформация отношения украинцев к счастью. В течение многих лет проводятся опросы, чтобы определить, сколько людей чувствуют себя счастливыми.

"Но в 2022-м усомнились. Можем ли мы такое спрашивать, не станут ли респонденты ругать наших интервьюеров? И кто скажет, что счастлив во время войны? Но все же спросили", — рассказал Паниотто.

Так, результаты показали, что уровень счастья кардинально не изменился: в декабре 2021 года 71% украинцев указывали на свое счастье, а в марте 2022 года этот показатель снизился до 68%.

Отмечается, что сейчас уровень счастья составляет 58%, но количество несчастных осталось на уровне 16%, что указывает на стабильное психологическое состояние большинства населения.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ежегодном отчете World Happiness Report за 2025 год Украина заняла 111 место среди 147 стран, что на шесть позиций ниже по сравнению с предыдущим годом. Обнародование отчета совпадает с Международным днем счастья, который отмечается 20 марта, напоминая о важности стремления к улучшению уровня счастья и благополучия по всему миру.

Финляндия восьмой год возглавляет рейтинг самых счастливых стран мира. За ней следуют Дания и Исландия, которые также стабильно удерживающие свои позиции среди лидеров. 

Эти страны характеризуются высоким уровнем общественной поддержки, взаимного доверия и свободы выбора среди граждан. Украина в рейтинге по уровню счастья занимает 111 позицию в мире, что на 6 мест хуже, чем в 2024 году. Украина в 2025 году расположилась между Нигером и Марокко. Соседняя Польша – 26 место, Румыния – 35, Россия – 66, Венгрия – 69.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/k-zminilosya-vidchuttya-shchastya-ukrayintsiv-1745390712.html
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