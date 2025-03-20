Мировой рейтинг стран по уровню счастья 2025 года: на каком месте Украина

В ежегодном отчете World Happiness Report за 2025 год Украина заняла 111 место среди 147 стран, что на шесть позиций ниже по сравнению с предыдущим годом. Обнародование отчета совпадает с Международным днем счастья, который отмечается 20 марта, напоминая о важности стремления к улучшению уровня счастья и благополучия по всему миру.

Рейтинг стран по уровню счастья. Фото: Hyser

Финляндия восьмой год возглавляет рейтинг самых счастливых стран мира. За ней следуют Дания и Исландия, которые также стабильно удерживающие свои позиции среди лидеров. Эти страны характеризуются высоким уровнем общественной поддержки, взаимного доверия и свободы выбора среди граждан.

Украина в рейтинге по уровню счастья занимает 111 позицию в мире, что на 6 мест хуже чем в 2024 году. Украина в 2025 году расположилась между Нигером и Марокко. Соседняя Польша – 26 место, Румыния – 35, Россия – 66, Венгрия – 69.

Десять самых счастливых стран мира по рейтингу счастья от World Happiness Report:

1. Финляндия – 7,736

2. Дания – 7,521

3. Исландия – 7,515

4. Швеция – 7,345

5. Нидерланды – 7,306

6. Коста Рика – 7,274

7. Норвегия – 7,262

8. Израиль – 7,234

9. Люксембург – 7,122

10. Мексика – 6,979

На последнем месте рейтинга оказался Афганистан с 1,364 балла, что указывает на очень низкий уровень удовлетворенности жизнью среди его населения.

Рейтинг счастья в отчете World Happiness Report формируется на основе данных глобальных опросов. Респондентам предлагается оценить свою текущую жизнь по шкале от 0 до 10, где 10 — самая лучшая возможная жизнь, а 0 — самая плохая. Кроме того, эти оценки соотносятся с такими показателями как ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода принятия решений, щедрость и восприятие коррупции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о мировом рейтинге счастья 2024 года.

Также "Комментарии" писали о том, в каком возрасте люди менее счастливы. Ученые назвали точные годы.