Россия вышла из еще одного Договора: в НАТО сделали ответный шаг

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", Россия в ночь на 7 ноября объявила, что окончательно выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Это спровоцировало НАТО пойти на "ответный шаг". Участие РФ в договоре было приостановлено путинским режимом в одностороннем порядке в 2007 году. В полночь МИД РФ объявил, что процедура выхода официально завершена.
Россия - НАТО. Фото из открытых источников
МИД РФ обвинил США в расширении НАТО и подчеркнул, что страны Альянса "открыто обходят" групповые ограничения договора, поэтому Россия приняла решение из него выйти. Также там указали, что договор уже был "мертв" в связи с принятием заявки Швеции и Финляндии в НАТО.
В ответ на действия России Великобритания заявила, что вместе с союзниками по НАТО также приостанавливает свое участие в ДОВСЕ. Об этом сообщил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.
Чиновник подчеркнул, что одностороннее решение РФ нарушает принцип взаимности, который является фундаментом договора ДОВСЕ.
В НАТО поддержали решение выйти из Договора на "необходимый срок".
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