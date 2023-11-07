Россия вышла из еще одного Договора: в НАТО сделали ответный шаг

Как передает портал "Комментарии", Россия в ночь на 7 ноября объявила, что окончательно выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Это спровоцировало НАТО пойти на "ответный шаг". Участие РФ в договоре было приостановлено путинским режимом в одностороннем порядке в 2007 году. В полночь МИД РФ объявил, что процедура выхода официально завершена.

Россия - НАТО. Фото из открытых источников

"В 00:00 часов 7 ноября 2023-го завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого Договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю", — говорится в заявлении министерства.

МИД РФ обвинил США в расширении НАТО и подчеркнул, что страны Альянса "открыто обходят" групповые ограничения договора, поэтому Россия приняла решение из него выйти. Также там указали, что договор уже был "мертв" в связи с принятием заявки Швеции и Финляндии в НАТО.

В ответ на действия России Великобритания заявила, что вместе с союзниками по НАТО также приостанавливает свое участие в ДОВСЕ. Об этом сообщил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

"Мы безоговорочно осуждаем решение России выйти из Договора, это стало последней каплей в череде усилий, которые РФ прилагает для подрыва стратегической стабильности и архитектуры евроатлантической безопасности", — заявил он.

Чиновник подчеркнул, что одностороннее решение РФ нарушает принцип взаимности, который является фундаментом договора ДОВСЕ.

"Мы считали, что Договор продолжает действовать так, как было задумано. Но очевидно, что это не так", — указал он.

В НАТО поддержали решение выйти из Договора на "необходимый срок".

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