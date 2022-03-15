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Россия ведет себя как государство-террорист: Верещук рассказала об итогах эвакуации за минувшие сутки

Российские войска обстреливают гуманитарные коридоры и похищают представителей власти

сегодня, 08:40
Автор:

Козлова Альбіна
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Россия ведет себя как государство-террорист: Верещук рассказала об итогах эвакуации за минувшие сутки

Эвакуация жителей Броварского района, фото ГСЧС

14 марта удалось вывезти зелеными коридорами 3808 граждан из Киевской и Луганской области. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета Министров.

Из Гостомеля выехали 400 человек, из Немишаева и Ворзеля – 620, из Дмитровки – 100, из села Победа – 800 мирных жителей, из Северодонецка – выехало 600, из Попасной – 210, поселка Горное – 74, 8 , Лисичанская – 340 человек. Удалось вывезти людей только семи коридорами, вместо 10, учитывая обстрелы со стороны российских оккупантов.

До сих пор не удается открыть коридор Мариуполя, чтобы доставить туда гуманитарную помощь и забрать людей из города. Как сообщила министр Ирина Верещук, колонна гуманитарного груза с продуктами, водой и лекарствами стоит заблокированная в Бердянске. Маршрутом коридора из Мариуполя смогло выехать первые несколько сотен семей — почти 150 легковых авто.

Гражданам из Мариуполя оказали необходимую помощь и разместили их в других областях.

В Броварском районе оккупанты обстреливали гуманитарные коридоры, поэтому автобусы для эвакуации не смогли проехать в деревни Богдановка, Новая Богдановка и Бобрик. Также оккупанты провоцировали боевые столкновения в Попасной и Рубежном. Но, несмотря на это, граждан удалось вывезти.

По словам министерши, в плену остаются мелитопольский городской голова Иван Федоров, в Гостомеле спасатель Алексей Данченко. Не известно о состоянии здоровья и судьбе похищенного городского головы днепрорудненского Евгения Матвеева. 14 марта оккупанты похитили председателя мелитопольского райсовета Сергея Прима.

Ирина Верещук подчеркнула, что, учитывая все преступления российских оккупантов, Россия ведет себя как государство-террорист. Поэтому мировое сообщество должно признать это, ведь оккупанты берут в заложники гражданских, незаконно забирают из домов председателей городских и районных советов, членов депутатского корпуса, обстреливают гражданскую инфраструктуру, жилые дома. 15 марта будут открыты новые гуманитарные коридоры.

Как сообщал портал, в Минобороны РФ рассказали, что области, которые они поливают свинцом, очень близки россиянам



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/evakuaciya-14-bereznya-cherez-gumanitarni-koridori-vdalosya-vryatuvati-4-tisyachi-gromadyan-irina-vereshchuk
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