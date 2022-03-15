Россия ведет себя как государство-террорист: Верещук рассказала об итогах эвакуации за минувшие сутки

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Козлова Альбіна
Эвакуация жителей Броварского района, фото ГСЧС
14 марта удалось вывезти зелеными коридорами 3808 граждан из Киевской и Луганской области. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета Министров.
Из Гостомеля выехали 400 человек, из Немишаева и Ворзеля – 620, из Дмитровки – 100, из села Победа – 800 мирных жителей, из Северодонецка – выехало 600, из Попасной – 210, поселка Горное – 74, 8 , Лисичанская – 340 человек. Удалось вывезти людей только семи коридорами, вместо 10, учитывая обстрелы со стороны российских оккупантов.
До сих пор не удается открыть коридор Мариуполя, чтобы доставить туда гуманитарную помощь и забрать людей из города. Как сообщила министр Ирина Верещук, колонна гуманитарного груза с продуктами, водой и лекарствами стоит заблокированная в Бердянске. Маршрутом коридора из Мариуполя смогло выехать первые несколько сотен семей — почти 150 легковых авто.
Гражданам из Мариуполя оказали необходимую помощь и разместили их в других областях.В Броварском районе оккупанты обстреливали гуманитарные коридоры, поэтому автобусы для эвакуации не смогли проехать в деревни Богдановка, Новая Богдановка и Бобрик. Также оккупанты провоцировали боевые столкновения в Попасной и Рубежном. Но, несмотря на это, граждан удалось вывезти.
По словам министерши, в плену остаются мелитопольский городской голова Иван Федоров, в Гостомеле спасатель Алексей Данченко. Не известно о состоянии здоровья и судьбе похищенного городского головы днепрорудненского Евгения Матвеева. 14 марта оккупанты похитили председателя мелитопольского райсовета Сергея Прима.
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