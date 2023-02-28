Россия снова оштрафовала "Википедию": за что и на сколько

На 25 тысяч евро (два миллиона рублей) оштрафовал американскую компанию Wikimedia Foundation, поддерживающую работу онлайн-энциклопедии "Википедия", сегодня суд в Москве за отказ удалить статьи о действиях вооруженных сил РФ на войне против Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Росія проти Wiki

Россия требовала у "Вики" удалить статьи о 74-й гвардейской мотострелковой бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде, 92-й ракетной бригаде, а также о действиях российских военных в Харькове, Лисичанске и Мариуполе во время войны против Украины.

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Ранее ее оштрафовали на три миллиона рублей за якобы "фейки" о действиях российских военных в Украине, на два миллиона рублей за отказ удалять статьи о войне в Украине. В частности, РФ желала удаления материалов "Ненасильственное сопротивление гражданского населения Украины во время вторжения России" и "Оценка вторжения России в Украину".

В последней статье, в частности, сказано следующее:

"Одни исследователи утверждают, что действия России объясняются фашистской природой режима, укорененного В. Путиным: так, Тимоти Снайдер, разворачивая в статье газеты The Boston Globe свое мнение (из книги "Путь к несвободе: Россия, Европа, Америка", 2018) стремление Путина реставрировать Советский Союз в фашистской форме, квалифицирует российскую тактику в ходе войны как похожую на гитлеровскую (англ. Hitler-like) — в частности, в том, что она основывается на лжи экстраординарного масштаба", — утверждается в статье Википедии .

В материале "Ненасильственное сопротивление гражданского населения Украины во время вторжения России" говорится следующее:

"В ходе вторжения России в Украину в 2022 году отмечен ряд фактов ненасильственного сопротивления гражданского населения. Местные жители организовывали протесты против вторжения России и перекрывали движение российской военной техники; в ответ на это российские военные открывали предупредительный огонь в толпе протестующих и, по данным следствия, ранили нескольких протестующих".