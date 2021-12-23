Россия снова набирает группы наемников на Донбасс: что это значит и к чему стоит готовиться

В России вербовщики начали набирать группы наемников для "боевой командировки на Донбасс", однако то, какие задачи перед ними будут стоять – пока неизвестно. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на собственные источники. О чем говорят такого рода сообщения? Стоит ли им доверять? Издание "Комментарии" собрало мнения экспертов, чтобы разобраться в ситуации.

Российские наемники. Фото: REUTERS

Если сообщение Meduza правдиво, тогда полномасштабного вторжения вряд ли стоит ожидать

Политолог Дмитрий Воронков призывает учитывать, что сейчас очень много информационных вбросов касательно эскалации на фронте или вторжения РФ. Поэтому достоверность тех или иных сообщений трудно проверить или подтвердить.

"Скорее информация Meduza похоже на нагнетание напряжения. Но и исключать каких-то провокаций тоже нельзя, – считает политолог. – Если данный информационный месседж соответствует действительности, то он только подтверждает мои предположения относительно того, что полномасштабного вторжения вряд ли стоит ожидать, а вот активизация боевиков под эгидой российских кураторов – вполне жизнеспособный сценарий. Тем более, если учитывать, что вербуют именно наемников, т.е. речь не идет об участии регулярных войск РФ. Это значит, что целью Кремля может быть создание эскалации, но под видом непричастности России".

По мнению Дмитрия Воронков, среди ключевых целей могут быть:

– расширение "административных" границ ОРДЛО, о чём там уже давно мечтают;

– удар по имиджу и рейтингу украинской власти (на фоне окончания года), склоняя ее к уступчивости по пророссийской редакции Минских соглашений.

"И это было бы удобно Кремлю, поскольку с учетом активности РФ на границах и нарастающим напряжением с Западом касательно НАТО, США и страны ЕС (кроме Прибалтики) скорее предпочтут сделать вид, что верят в собственную инициативу незаконных вооруженных формирований на Донбассе, а не в очередной акт агрессии РФ. Во всяком случае, пока идут консультации с Западом по вопросу НАТО. Более того, Запад, аргументируя свои предложения стремлением к миру, может также сыграть в угоду Кремлю, предлагая все же пойти по пути выполнения Минских соглашений в российской трактовке, – предполагает политолог. – Так что, к сожалению, провокации со стороны ОРДЛО, в том числе с участием российских наемников, вполне возможны, включая попытки локального военного продвижения не глобальных масштабов. Поэтому ВСУ нужно быть к этому готовыми. Ну, или как я уже, сказал мы видим очередной акт запугивания. Третьего не дано".

Не все наемники хотят отправляться именно на Донбасс, поскольку опасаются ВСУ

Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко думает, что к подобным комментариям стоит относиться серьезно. И им стоит доверять.

"И ранее, с 2014 года, фиксировалось присутствие российской ЧВК "Вагнера" и ее наемников на Донбассе. Это установлено и следствием СБУ, и журналистскими расследованиями, и свидетельствами очевидцев, включая мирных жителей и представителей ВСУ. В ОРДЛО были как представители регулярных воинских частей РФ, так и ЧВК", – подчеркивает Александр Мусиенко.

По его словам, время от времени РФ проводит такой наём людей с соответствующей подготовкой — для отправки на оккупированные территории Донецкой и Луганской области, в Сирию, страны Африки (Ливия, Мали, ЦАР). Почти везде замешаны россияне.

"Примечательно, что в том же комментарии Meduza есть момент, что не все наемники хотят отправляться именно на Донбасс. Поскольку опасаются ВСУ. Что подтверждает, насколько выросла за последние годы боеспособность нашей армии. При этом, – акцентирует эксперт, – надо понимать: если готовятся определенные группы, перед ними ставятся соответствующие задачи. Главное, чтобы в эти задачи не входило обострение, проведение терактов. Так что нам нужно быть наготове. Всегда".

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