Россия сеет панику: нардеп высказался о ситуации с накоплением российских войск

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия прокомментировал ситуацию у границ Украины и подчеркнул, что весной 2021 года у в приграничной зоне было такое же количество российских военных. Об этом сообщают в пресс-службе партии.



Давид Арахамия, фото Facebook

По его словам, ситуацию нагнетают постоянные сообщения о вероятности войны с Россией. Поэтому сейчас украинцам морально тяжело. Однако именно этого добиваются сеющие дезинформацию и желающие подорвать экономику нашего государства внешние враги.

Ведь именно через информационные тревожные сообщения проводится "информационно-психологическая спецоперация, цель которой — посеять панику и дестабилизировать ситуацию в стране".

Нардеп отметил, что нужно сохранять спокойствие, потому что эта спецоперация призвана остановить экономическую активность граждан. То есть заставить их забирать из банков депозиты, включать режим экономии, отказываться от инвестиций, сокращать планы компаний и производства.

Президент Зеленский по итогам заседания СНБО отметил, что "все под контролем, причин для паники нет". Глава государства подчеркнул, что "мы работаем для полной деэскалации ситуации путем мирного урегулирования".



Как сообщал портал "Комментарии", Андрей Илларионов, экс-советник Владимира Путина, в эфире телепередачи "Украина с Тиграном Мартиросяном" рассказал, следует ли ожидать полномасштабного наступления России на Украину в ближайшие недели. По его словам, количество накопленных войск у границ Украины для масштабных военных операций мало.

Также мы писали, что мэр Харькова отреагировал на заявления о вероятности оккупации города. Мэр высказал позицию администрации и подчеркнул, что Харьков останется украинским и сдавать его оккупантам никто не будет.