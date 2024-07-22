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Россия производит ракеты и не только: кто больше всего помогает с чипами агрессору

Китай и Гонконг остаются центрами переправки чипов в РФ

сегодня, 15:57
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Кравцев Сергей

В 2024 году перевозки через Китай и Гонконг полупроводников и других запрещенных товаров для поддержки военных усилий России сократились на пятую часть. Однако Гонконг остается глобальной горячей точкой для уклонения от санкций. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на данные Министерства торговли США.

Россия производит ракеты и не только: кто больше всего помогает с чипами агрессору

Китай и Гонконг остаются центрами переправки чипов в РФ. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что транзитные перевозки через Гонконг товаров высокого приоритета (Common High Priority Items, CHPL) упали на 28% в период с января по май. В частности, речь идет о передовых компонентах, микроэлектронике, которые, по мнению США и ЕС, могут быть использованы для войны России в Украине. В то же время транзитные перевозки этих товаров через материковый Китай, за исключением Гонконга, упали на 19%.

Гонконг и Китай рассматриваются правительством США как ключевые глобальные узлы, через которые Россия получает материалы для своей военной промышленности, в частности, полупроводники и детали для беспилотников: 

"Я думаю, что есть определенные основания для того, чтобы быть по крайней мере оптимистичными относительно того, что мы смогли замедлить часть этой торговли. Китай все еще остается нашей проблемой номер один", – рассказал агентству американский чиновник.

Государственный департамент и Минфин США ввели несколько раундов санкций против юридических лиц по всему миру, которые имеют коммерческие связи с российскими военными, в частности, против подставных компаний в Гонконге, которые занимались перенаправлением полупроводников.

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что снижение незаконных потоков стало результатом нескольких факторов, включая агрессивное правоприменение со стороны американских властей, а также взаимодействие с компаниями, чья продукция переправляется через границу.

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