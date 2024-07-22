Россия расширяет теневой газовый флот: кто помогает Путину находить деньги на войну

Новые неизвестные покупатели, подозреваемые в связях с Россией, начали накапливать десятки судов, способных перевозить сжиженный природный газ, что свидетельствует о том, что Москва расширяет свой "темный флот" танкеров для перевозки газа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает газета Financial Times.

"Теневой флот" РФ для транспортировки газа. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, инсайдеры судоходной отрасли сообщают, что ряд ранее неизвестных компаний, в основном зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах, в течение последнего года быстро приобрела суда для транспортировки СПГ, что привело к росту цен на рынке, особенно на старые корабли.

Авторы материала обращают внимание, что эта волна закупок напоминает, как Москва создала темный флот танкеров для транспортировки нефти по всему миру в условиях западных санкций, часто используя ОАЭ как центр энергетической торговли.

Хотя продажи российского СПГ менее пострадали от западных санкций, чем нефть, Москва готовится к возможному ужесточению ограничений. По данным консалтинговой компании Windward, со второго квартала 2023 года более 50 судов для транспортировки СПГ сменили владельцев на компании, расположенные в ОАЭ, тогда как ранее такие транзакции были редкими.

Группа отслеживания судов Kpler сообщает, что эти изменения на рынке танкеров для СПГ указывают на сложную сеть морских операций, потенциально связанных с российскими интересами. Некоторые группы, базирующиеся в Дубае, имеют непрозрачную структуру собственности, подобную тем, что управляют московским темным флотом нефтяных танкеров.

Некоторые из новоприобретенных судов для СПГ теперь курсируют по маршрутам, традиционно используемым для транспортировки газа из России. По данным Kpler, одно судно загружало СПГ с Ямала, флагманского экспортного проекта России, который еще не попал под санкции.

СПГ приобрел важное значение для российской экономики в условиях войны, обеспечивая ценные доходы после потери трубопроводных экспортов в Европу с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Хотя ЕС и Азия, крупные рынки для российского СПГ, воздерживаются от введения запрета на импорт, чтобы избежать дестабилизации глобального рынка газа, Запад начал принимать меры для ограничения торговли.

В июне ЕС одобрил ограничения, запрещающие перегрузку российского СПГ с больших ледокольных судов на меньшие суда в портах ЕС, что значительно ограничивает возможности России для глобального распределения газа.

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