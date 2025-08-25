logo

BTC/USD

111909

ETH/USD

4631.44

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

47.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Россия планирует пойти на беспрецедентный шаг на фоне "угроз" со стороны Запада: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия планирует пойти на беспрецедентный шаг на фоне "угроз" со стороны Запада: детали

По информации Fox News, Россия планирует обновить ядерную программу на фоне "угроз" со стороны Запада

25 августа 2025, 06:27 comments2287
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Путинский режим намерен обновить свою ядерную программу. Причиной якобы являются "угрозы со стороны Запада". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Fox News".

Россия планирует пойти на беспрецедентный шаг на фоне "угроз" со стороны Запада: детали

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что несколько дней назад гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в комментарии для российских пропагандистских СМИ акцентировал на якобы "колоссальных угрозах существованию России". Он призывал усовершенствовать "ядерный щит" Москвы.

В издании добавили, что эти комментарии прозвучали менее чем через неделю после того, как российский диктатор Владимир Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. На саммите они выглядели оптимистично, но, вероятнее всего, конкретных результатов эта встреча не дала.

Журналисты напомнили, что Китай, Россия и США владеют примерно 90% мирового ядерного арсенала. По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, РФ по-прежнему располагает почти 4400 ядерными боеголовками, из которых более 1500 "стратегически развернуты", в то время как США имеют в своих запасах более 3700 боеголовки, из которых 1400 развернуты.

После окончания Холодной войны США и РФ начали ядерное разоружение, которое стало постоянной международной целью. Тем не менее сейчас траектория этой политики остается неопределенной, поскольку отношения между Вашингтоном и Москвой вновь стали нестабильными на фоне вторжения России в Украину, отметили в издании.

Авторы материала обратили внимание на то, что единственным двусторонним соглашением между США и РФ по контролю над ядерным оружием оставался "Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" (СНВ-III), который был подписан сторонами в 2010 году. Тем не менее в 2023 году Путин объявил о выходе Москвы из договора.

По словам российского диктатора, выход РФ из договора СНВ-III свидетельствует, что Москва продолжит соблюдать ограничения на запасы ядерного оружия, но не допустит продолжения инспекций со стороны США. Тем не менее в издании сомневаются, насколько это заявление соответствует действительности.

Читайте также на портале "Комментарии" - ядерная война снова на горизонте: что произошло последние два дня.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости