Россия планирует пойти на беспрецедентный шаг на фоне "угроз" со стороны Запада: детали

Путинский режим намерен обновить свою ядерную программу. Причиной якобы являются "угрозы со стороны Запада". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Fox News".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что несколько дней назад гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в комментарии для российских пропагандистских СМИ акцентировал на якобы "колоссальных угрозах существованию России". Он призывал усовершенствовать "ядерный щит" Москвы.

В издании добавили, что эти комментарии прозвучали менее чем через неделю после того, как российский диктатор Владимир Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. На саммите они выглядели оптимистично, но, вероятнее всего, конкретных результатов эта встреча не дала.

Журналисты напомнили, что Китай, Россия и США владеют примерно 90% мирового ядерного арсенала. По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, РФ по-прежнему располагает почти 4400 ядерными боеголовками, из которых более 1500 "стратегически развернуты", в то время как США имеют в своих запасах более 3700 боеголовки, из которых 1400 развернуты.

После окончания Холодной войны США и РФ начали ядерное разоружение, которое стало постоянной международной целью. Тем не менее сейчас траектория этой политики остается неопределенной, поскольку отношения между Вашингтоном и Москвой вновь стали нестабильными на фоне вторжения России в Украину, отметили в издании.

Авторы материала обратили внимание на то, что единственным двусторонним соглашением между США и РФ по контролю над ядерным оружием оставался "Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" (СНВ-III), который был подписан сторонами в 2010 году. Тем не менее в 2023 году Путин объявил о выходе Москвы из договора.

По словам российского диктатора, выход РФ из договора СНВ-III свидетельствует, что Москва продолжит соблюдать ограничения на запасы ядерного оружия, но не допустит продолжения инспекций со стороны США. Тем не менее в издании сомневаются, насколько это заявление соответствует действительности.

