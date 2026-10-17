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Россия обновила 80% систем стратегического бомбардировщика Ту-160М: что это значит для Украины

Внешне самолет сохранил советский облик, но его авионику, навигацию и двигатели модернизировали

17 октября 2026, 17:20
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Кравцев Сергей

Российское конструкторское бюро "Туполев" заявило о масштабном обновлении стратегического бомбардировщика Ту-160М. По словам руководителя предприятия Юрия Абросимова, модернизация затронула около 80% систем и оборудования самолета. Об этом сообщает The Defence Blog.

Россия обновила 80% систем стратегического бомбардировщика Ту-160М: что это значит для Украины

Ту-160М. Фото: из открытых источников

Несмотря на сохранение внешнего облика советского Ту-160, его внутреннее оснащение существенно изменилось. В частности, обновлены авионика, навигационные комплексы и двигатели. Бортовая электроника построена по модульному принципу, что, как утверждает руководство компании, позволит в дальнейшем заменять устаревшие компоненты и устанавливать новое оборудование.

Ту-160 – четырехдвигательный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик, способный нести до 12 крылатых ракет большой дальности. Он входит в состав российской ядерной триады и использовался российскими войсками для нанесения ракетных ударов по Украине.

Программа Ту-160М предусматривает как модернизацию уже существующих самолетов, так и строительство новых машин на Казанском авиационном заводе. Ранее бомбардировщики получили новые радиолокационные комплексы, цифровые приборные панели, современное навигационное и связное оборудование, а также двигатели НК-32-02.

В январе 2018 года Россия заключила контракт на поставку десяти новых Ту-160М стоимостью, по имеющимся данным, 160 млрд рублей. Первый построенный самолет совершил полет в январе 2022 года, однако сроки реализации программы неоднократно переносились. По информации издания, к концу 2025 года российские Воздушно-космические силы получили лишь два новых бомбардировщика.

При этом масштаб модернизации не означает, что все самолеты постоянно готовы к боевому применению. По данным украинского Telegram-канала AviVector, в мае 2026 года боевые задачи выполняли семь из 18 российских Ту-160М, а значительная часть машин находилась на заводе для обслуживания или модернизации.

Таким образом, Москва пытается продлить ресурс стратегической авиации и расширить ее возможности, однако темпы обновления флота остаются одним из ключевых вопросов программы.

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