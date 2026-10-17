Росія оновила 80% систем стратегічного бомбардувальника Ту-160М: що це означає для України

Російське конструкторське бюро "Туполєв" заявило про масштабне оновлення стратегічного бомбардувальника Ту-160М. За словами керівника підприємства Юрія Абросімова, модернізація торкнулася близько 80% систем та обладнання літака. Про це повідомляє The Defence Blog.

Ту-160М. Фото: з відкритих джерел

Незважаючи на збереження зовнішнього вигляду радянського Ту-160, його внутрішнє оснащення суттєво змінилося. Зокрема, оновлено авіоніка, навігаційні комплекси та двигуни. Бортова електроніка побудована за модульним принципом, що, як стверджує керівництво компанії, дозволить надалі замінювати застарілі компоненти та встановлювати нове обладнання.

Ту-160 — чотирируховий надзвуковий стратегічний бомбардувальник, здатний нести до 12 крилатих ракет великої дальності. Він входить до складу російської ядерної тріади та використовувався російськими військами для завдання ракетних ударів по Україні.

Програма Ту-160М передбачає як модернізацію існуючих літаків, так і будівництво нових машин на Казанському авіаційному заводі. Раніше бомбардувальники отримали нові радіолокаційні комплекси, цифрові панелі приладів, сучасне навігаційне та зв'язкове обладнання, а також двигуни НК-32-02.

У січні 2018 року Росія уклала контракт на постачання десяти нових Ту-160М вартістю, за наявними даними, 160 млрд. рублів. Перший збудований літак здійснив політ у січні 2022 року, проте терміни реалізації програми неодноразово переносилися. За інформацією видання, до кінця 2025 року російські Повітряно-космічні сили отримали лише два нових бомбардувальники.

При цьому масштаб модернізації не означає, що всі літаки завжди готові до бойового застосування. За даними українського Telegram-каналу AviVector, у травні 2026 року бойові завдання виконували сім із 18 російських Ту-160М, а значна частина машин знаходилася на заводі для обслуговування чи модернізації.

Таким чином, Москва намагається продовжити ресурс стратегічної авіації та розширити її можливості, проте темпи оновлення флоту залишаються одним із ключових питань програми.

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