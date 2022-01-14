Россия не сможет захватить Украину из-за своих грузовиков: эксперты указали на слабое место российской армии

Российская армия не имеет достаточно грузовиков, чтобы обеспечить питание, заправку и вооружение быстро движущейся армии. Даже если предположить, что россияне в случае наступления в Украине мобилизуют каждую бригаду и все грузовики, находящиеся на вооружении РФ, и к тому же они будут в исправном состоянии в течение длительного времени, всех имеющихся автомобилей все равно не хватит. В этом уверены эксперты американского издания Forbes, передают "Комментарии".

Армии Российской Федерации не хватит грузовиков для вторжения в Украину. Фото с Википедии

В статье, которая сегодня появилась у Forbes и вызвала немало обсуждений, эксперты доказывают, что успех военной компании России в Украине напрямую зависит от исправности железнодорожных путей и транспортных вагонов. Однако поезда сейчас не могут подъезжать к линии фронта, поэтому россиянам придется использовать грузовые автомобили. Если же штаб решит доставлять амуницию и боеприпасы вертолетами или гражданским автотранспортом, им все равно не хватит техники. Поэтому украинской армии в первую очередь советуют, в случае начала войны, уничтожать приближающиеся грузовые колонны. Именно ими будут доставлять топливо, вооружение и продовольствие.

"Хотя каждая армия разная, обычно есть от 56 до 90 установок залпового огня. Заполнение каждой пусковой установки занимает всю платформу грузовика. Поэтому только для пополнения ракетных боеприпасов понадобится от 56 до 90 грузовиков" , — написал подполковник армии США Алекс Вершинин.

Армия РФ имеет 10 бригад материально-технического обеспечения, в распоряжении каждого — 400 грузовиков. И не все из них находятся в исправном состоянии, поскольку в свое время находились в частных руках "Оборонсервиса", разворовывавшем столько денег, что это стало общенациональным скандалом.

Добавим, что сегодня, 14 января, в России сообщили о срочной проверке боевой готовности войск в Восточном военном округе. Здесь тщательно проверяют способность транспортировки техники на дальние расстояния.

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