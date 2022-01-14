Россия не сможет захватить Украину из-за своих грузовиков: эксперты указали на слабое место российской армии

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Людмила Слободенюк
Российская армия не имеет достаточно грузовиков, чтобы обеспечить питание, заправку и вооружение быстро движущейся армии. Даже если предположить, что россияне в случае наступления в Украине мобилизуют каждую бригаду и все грузовики, находящиеся на вооружении РФ, и к тому же они будут в исправном состоянии в течение длительного времени, всех имеющихся автомобилей все равно не хватит. В этом уверены эксперты американского издания Forbes, передают "Комментарии".
Армии Российской Федерации не хватит грузовиков для вторжения в Украину. Фото с Википедии
В статье, которая сегодня появилась у Forbes и вызвала немало обсуждений, эксперты доказывают, что успех военной компании России в Украине напрямую зависит от исправности железнодорожных путей и транспортных вагонов. Однако поезда сейчас не могут подъезжать к линии фронта, поэтому россиянам придется использовать грузовые автомобили. Если же штаб решит доставлять амуницию и боеприпасы вертолетами или гражданским автотранспортом, им все равно не хватит техники. Поэтому украинской армии в первую очередь советуют, в случае начала войны, уничтожать приближающиеся грузовые колонны. Именно ими будут доставлять топливо, вооружение и продовольствие.
Армия РФ имеет 10 бригад материально-технического обеспечения, в распоряжении каждого — 400 грузовиков. И не все из них находятся в исправном состоянии, поскольку в свое время находились в частных руках "Оборонсервиса", разворовывавшем столько денег, что это стало общенациональным скандалом.
Добавим, что сегодня, 14 января, в России сообщили о срочной проверке боевой готовности войск в Восточном военном округе. Здесь тщательно проверяют способность транспортировки техники на дальние расстояния.
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