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Россия хочет покончить с суверенитетом еще одной страны: в США раскрыли детали

Аналитики ISW считают, что Россия пытается бросить вызов суверенитету Армении

сегодня, 08:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские военные задержали еще одного российского гражданина в Армении. Таким образом, вероятно, Россия пытается установить военную и политическую власть над Арменией и бросить вызов суверенитету Армении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Россия хочет покончить с суверенитетом еще одной страны: в США раскрыли детали

Армения. Фото: из открытых источников

Американские эксперты обращают внимание, что инцидент произошел на фоне длительного ухудшения армяно-российских отношений. Армянское отделение международной правозащитной организации Хельсинкская гражданская ассамблея в Ванадзоре 9 апреля сообщило, что российская военная полиция на российской 102-й военной базе в Гюмри в Армении задержала гражданина России Анатолия Щетина. 

Мужчину задержали за дезертирство и намерены принудительно перевести в Россию. Юрист Хельсинской гражданской ассамблеи Ани Чатинян сообщила, что организация направила заявление о преступлении в Генпрокуратуру Армении и что российские правоохранительные органы не имеют права задерживать людей в Армении и должны передать дело армянским правоохранительным органам.

Генеральная прокуратура Армении сообщила, что обработала отчет Хельсинкской гражданской ассамблеи в соответствии со своими процедурами. Российская военная полиция на 102-й военной базе ранее задерживала гражданина России в Армении за дезертирство в декабре 2023 года.

Отмечается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года отреагировал на арест мужчины, случившийся в декабре 2023 года, и заявил, что власти Армении расследуют инцидент и что Армения "не может мириться с незаконными действиями на [своей] территории".

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-9-2024
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