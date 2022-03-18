Россия готовится к ужасной провокации в Украине: Верещук раскрыла подробности

Российская пропаганда совершенно неслучайно начала подымать тему мифических "биолабораторий в Украине". Есть все основания утверждать, что Кремль планирует провести в Украине ужасную провокацию с применением химического оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, цитируя вице-премьера Ирину Верещук в интервью британскому телеканалу "GB news".

Ирина Верещук. Фото: Офис президента

Ирина Верещук отметила, что она имеет основания говорить о подготовке россиянами провокации, потому что есть точная информация от украинской разведки. Россия может пойти на такую провокацию, чтобы потом сделать виновным в случившемся Запад.

При этом вице-премьер уточнила, что Украина в своих действия по обороне своей земли действует прозрачно, координируя их с американскими и британскими партнерами. Все эти действия происходят абсолютно публично. Поэтому о провокации Москвы станет всем сразу ясно.

По словам вице-премьера, сейчас украинцы активно анализируют, что нужно будет делать, если Россия решится на такую атаку, как нужно будет вести себя населению, как шаги по защите предпринимать.

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