Роскошное место для самоизоляции: в Чехии появился отель, в котором будут жить только люди с COVID-19

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Любовь Блажко
В центре Праги начал работать отель для людей, которые заразились COVID-19. Но чтобы попасть туда, необходимо показать администрации справку от врача, передает издание lux.
Отель для тех, кто заболел коронавирусом. Фото: buro247
Теперь в отеле Czech Inn Hotels человек сможет остаться на самоизоляцию, чтобы не подвергать опасности окружающих людей. Таким способом руководство отеля намерено остановить распространение вирусного заболевания. Стоит отметить, что заселиться в отель могут иностранцы, которые узнали о заболевании только в поездке, а также коренные жители города, которым негде пересидеть карантин.
Руководство тщательно подготовилось к открытию: в отеле работает полностью бесконтактное обслуживание. Еду в номер постояльцы могут заказать через интернет, а на стойке администрации установлен специальный барьер для общения. Но главное правило заключается в том, что человек не может выходить из своего номера без крайней необходимости — это может быть консультация врача или прием доставки.
Известно, что после того, как гость выезжает из номера, целые сутки он пустует, а только потом его тщательно убирают и дезинфицируют.
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