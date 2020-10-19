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Роскошное место для самоизоляции: в Чехии появился отель, в котором будут жить только люди с COVID-19

Такая концепция придумана для того, чтобы заболевшие не заражали здоровых жителей города

сегодня, 16:27
Автор:

Любовь Блажко

В центре Праги начал работать отель для людей, которые заразились COVID-19. Но чтобы попасть туда, необходимо показать администрации справку от врача, передает издание lux.

Роскошное место для самоизоляции: в Чехии появился отель, в котором будут жить только люди с COVID-19

Отель для тех, кто заболел коронавирусом. Фото: buro247

Теперь в отеле Czech Inn Hotels человек сможет остаться на самоизоляцию, чтобы не подвергать опасности окружающих людей. Таким способом руководство отеля намерено остановить распространение вирусного заболевания. Стоит отметить, что заселиться в отель могут иностранцы, которые узнали о заболевании только в поездке, а также коренные жители города, которым негде пересидеть карантин. 

Руководство тщательно подготовилось к открытию: в отеле работает полностью бесконтактное обслуживание. Еду в номер постояльцы могут заказать через интернет, а на стойке администрации установлен специальный барьер для общения. Но главное правило заключается в том, что человек не может выходить из своего номера без крайней необходимости — это может быть консультация врача или прием доставки.

Известно, что после того, как гость выезжает из номера, целые сутки он пустует, а только потом его тщательно убирают и дезинфицируют. 

Также издание "Комментарии" расскажет, отель в Японии предлагает подселить в номер кота. Заказать такую услугу может абсолютно любой турист, который поселился в отель. Авторы этой необычной идеи уверены, что такой эксперимент поможет человеку понять, сможет ли он справиться с новыми обязанностями. 


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